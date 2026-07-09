Mercato OM : Marseille officialise un double coup surprise

‎L’OM poursuit sa stratégie de valorisation de son centre de formation en sécurisant l’avenir de deux jeunes défenseurs prometteurs. Comme l’a annoncé le club phocéen, Mathis Clément et Paolo Trigano viennent de signer leur premier contrat professionnel, un signal fort envoyé à la jeunesse marseillaise.

‎Mercato OM : Deux talents du centre récompensés

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‎L’Olympique de Marseille a choisi de miser sur la continuité plutôt que de regarder uniquement vers le marché des transferts. Le club a officialisé la signature des premiers contrats professionnels de Mathis Clément et Paolo Trigano, deux défenseurs issus de son académie.

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‎Cette double annonce confirme la confiance accordée à une génération qui s’est illustrée ces dernières saisons. Les deux joueurs sont désormais liés à l’OM jusqu’en 2027, une décision révélée par l’Olympique de Marseille dans son communiqué officiel.

‎Une récompense construite au fil des années

‎Le parcours des deux jeunes n’a rien d’un hasard. Mathis Clément, arrivé au centre de formation en 2019, a franchi chaque étape grâce à sa régularité. Malgré une grave blessure au genou subie en janvier 2026, il poursuit sa rééducation avec l’objectif de revenir plus fort.

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‎Paolo Trigano, Marseillais de naissance, évolue lui au club depuis 2012. Son ascension témoigne de la patience et du travail mené par la formation olympienne pour accompagner ses meilleurs espoirs.

‎Un message fort envoyé pour l’avenir

‎Ces signatures dépassent le simple cadre administratif. Elles récompensent aussi une génération sacrée championne de France U17 en 2023 puis vainqueure de la Coupe Gambardella en 2024. ‎En verrouillant l’avenir de ces deux défenseurs, Marseille protège son patrimoine sportif tout en préparant progressivement la relève de son effectif professionnel. ‎Cette double officialisation illustre une stratégie cohérente.

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Si le mercato attire souvent les projecteurs, l’avenir d’un grand club passe aussi par sa capacité à faire éclore ses propres talents. ‎En offrant leur première chance à Mathis Clément et Paolo Trigano, l’OM envoie un message positif à tout son centre de formation : le travail, la patience et les performances peuvent ouvrir les portes du plus haut niveau.