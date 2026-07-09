L’ASSE lance sa saison avec une double annonce capitale

L’ASSE a officiellement donné le coup d’envoi de sa saison 2026-2027 avec une double annonce qui dépasse largement la simple présentation d’un nouveau maillot. Entre un hommage appuyé à son glorieux passé et le retour d’un partenaire historique, le club stéphanois envoie un signal fort à ses supporters comme à l’ensemble du football français.

‎ASSE : Un maillot qui raconte bien plus qu’une saison

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‎L’AS Saint-Étienne n’a pas choisi le hasard pour dévoiler sa nouvelle tunique domicile. Présentée à l’occasion du Marché des Verts, organisé sur la place de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, cette tenue conçue avec l’équipementier danois hummel célèbre les cinq années de collaboration entre les deux partenaires.

Mais surtout, elle rend hommage à un moment fondateur de l’histoire du club : le premier titre de champion de France décroché lors de la saison 1956-1957. ‎Le nouveau maillot multiplie les références à cette époque mythique. Les bandes verticales discrètement embossées laissent apparaître le blason historique de la saison 1956-1957, tandis que le col rond blanc et les larges finitions blanches des manches rappellent fidèlement la tenue portée par les hommes de Jean Snella.

🆕 L'ASSE et @hummelfrance révèlent le maillot domicile 26/27… et le retour de Casino comme Partenaire majeur !



Une tunique hommage au premier titre de champion de France 56/57, dont l’écusson de l’époque est embossé sur des discrètes bandes verticales ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 8, 2026

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Dans le même temps, le club a également levé le voile sur la version destinée aux gardiens, réalisée sur une base noire en reprenant les mêmes codes graphiques. Les nouveaux équipements sont déjà commercialisés, aussi bien pour les adultes que pour les enfants et même en mini-kit pour les plus jeunes.

‎Le retour de Casino change la dimension de l’annonce

‎L’autre grande nouvelle concerne un visage familier des supporters stéphanois. Le groupe Casino retrouve en effet le statut de partenaire majeur de l’ASSE pour la saison 2026-2027. Quarante ans après son apparition sur la face avant du maillot lors de la saison 1986-1987, le célèbre logo reprend sa place sur la poitrine des Verts, renforçant un lien qui remonte aux origines mêmes du club. ‎Ce partenariat dépasse le simple affichage publicitaire.

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Casino bénéficiera d’une visibilité renforcée dans le stade Geoffroy-Guichard, développera plusieurs opérations digitales avec le club et poursuivra son engagement auprès de l’équipe féminine. Les deux partenaires continueront également leurs actions en faveur de l’égalité dans le sport de haut niveau, preuve que cette collaboration ne se limite pas aux terrains de football. Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, a d’ailleurs souligné l’importance de ce rapprochement :

👀 À la présentation du NOUVEAU MAILLOT domicile avec les Verts !



Filez dans les coulisses de cette fin de journée, place de l’Hôtel de Ville ! 💚 pic.twitter.com/9NnQJbRUB5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 8, 2026

« Avoir un partenaire historique comme Casino est très rare dans le monde du sport. Voir ce lien, qui existe depuis plus de 90 ans, se renforcer davantage pour la saison à venir, nous rend évidemment très fiers. Le retour du logo Casino sur la face avant de nos maillots est le résultat d’une relation passionnelle avec le Peuple Vert. Mais s’il ravive pour certains des souvenirs, il incarne surtout une ambition renouvelée et partagée. Ensemble, nous avons encore beaucoup à écrire. »

‎Une stratégie qui dépasse largement le terrain

‎En associant patrimoine, identité et ambitions économiques, l’AS Saint-Étienne construit un lancement de saison particulièrement cohérent. Le club ne se contente pas de présenter un nouvel équipement ; il raconte une histoire capable de fédérer plusieurs générations de supporters autour d’une même identité. ‎Du côté de Casino, cette opération répond également à une stratégie bien précise.

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Le directeur général du groupe, Philippe Palazzi, explique : « Le renforcement de notre partenariat avec l’AS Saint-Étienne s’inscrit dans une histoire commune très forte. Le retour de Casino sur la face avant du maillot est un symbole important pour le club, pour les supporters et pour nos collaborateurs. » Il rappelle également que cette visibilité accompagne le développement de l’ensemble des enseignes du groupe, parmi lesquelles Monoprix, Franprix, Spar, Vival, Naturalia ou encore Cdiscount.

🥰 Le Marché des Verts continue avec Studio 7 💃 et Salut L'orage 🎸 sur scène !



Rendez-vous jusqu'à 22h sur la place de l'Hôtel de Ville ! 💚 pic.twitter.com/bEUYmThb4Q — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 8, 2026

‎La directrice générale des marques Casino, Spar et Vival, Magali Daubinet-Salen, voit également dans ce retour une étape importante : « Ce partenariat ouvre une nouvelle page pour Casino. Ce retour de notre marque sur le maillot des Verts est symbolique, et contribue à réinstaller Casino sur le devant de la scène. Des magasins qui se modernisent, une marque qui se relance, qui revient également en publicité à la TV, tout cela poursuit un même objectif : le retour de notre marque, plus forte, plus moderne, ancrée dans son territoire. »

‎Un message fort envoyé au Peuple Vert

‎L’ASSE réussit ici une communication particulièrement efficace. Là où certains clubs dévoilent simplement leur nouvelle tenue, les dirigeants stéphanois choisissent de raconter une histoire. Le rappel du premier sacre national, le retour d’un partenaire intimement lié à l’identité du club et la campagne « À l’unisson » traduisent une volonté assumée de remettre les supporters au cœur du projet.

‎Cette stratégie pourrait renforcer encore davantage le sentiment d’appartenance autour des Verts. Dans une période où l’identité des clubs constitue un levier majeur de développement, Saint-Étienne capitalise sur son histoire sans donner l’impression de vivre uniquement dans la nostalgie. Le retour de Casino symbolise autant un héritage qu’une ambition renouvelée.

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‎En associant une référence historique forte, une identité visuelle soignée et un partenariat emblématique, l’ASSE lance officiellement sa saison 2026-2027 avec un message clair : le club entend s’appuyer sur son passé prestigieux pour construire son avenir. Une démarche qui devrait séduire un Peuple Vert toujours attaché à ses racines tout en nourrissant de nouvelles ambitions.