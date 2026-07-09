Mercato OM : Après Greenwood, Lorenzi sur un transfert surprise ?

‎‎L’OM continue d’alimenter les discussions en ce début de mercato estival, où chaque déplacement et chaque rencontre sont scrutés avec une attention extrême. La récente présence de l’intermédiaire Tulio de Melo à Marseille a suffi à réveiller les spéculations autour d’un possible mouvement inattendu orchestré par la direction olympienne.

‎Mercato OM : Tulio de Melo à Marseille, un simple passage… ou le début d’une opération ?

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‎À Marseille, le moindre détail peut rapidement prendre des proportions considérables. Cette fois, c’est la présence de Tulio de Melo dans la cité phocéenne qui intrigue. L’intermédiaire brésilien n’est pas un inconnu sur la Canebière puisqu’il avait déjà participé à plusieurs dossiers importants, notamment ceux de Renan Lodi et de Gerson. Son retour alimente donc naturellement les interrogations.

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‎L’information, relayée par l’insider marseillais GP013, n’a été accompagnée d’aucune confirmation officielle. Pourtant, les réseaux sociaux se sont immédiatement emballés. Les supporters cherchent à décrypter chaque indice, persuadés que cette visite pourrait cacher un nouveau dossier travaillé dans la plus grande discrétion par la cellule de recrutement dirigée par Grégory Lorenzi.

‎Le marché brésilien reste une priorité

‎Depuis plusieurs saisons, Marseille multiplie les investissements sur le marché sud-américain. Les profils brésiliens séduisent par leurs qualités techniques, leur potentiel de progression et leur valeur de revente. Cette stratégie explique pourquoi la présence de Tulio de Melo suscite autant de curiosité.

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‎Mais une autre hypothèse circule. Certains supporters redoutent que cette visite ne soit pas liée à une arrivée, mais plutôt à un départ. Le nom d’Igor Paixão revient avec insistance dans les discussions. À ce stade, aucune information ne permet toutefois d’établir un lien entre l’intermédiaire et l’avenir de l’ailier brésilien. La prudence reste donc de mise.

‎Des conséquences importantes pour le mercato marseillais

‎Si un nouveau joueur venait à débarquer, cela confirmerait la volonté de Marseille de renforcer encore son effectif après plusieurs mouvements déjà enregistrés. Le club cherche à bâtir un groupe capable de répondre aux ambitions fixées pour la saison à venir.

‎À l’inverse, si cette visite annonçait un transfert sortant, les dirigeants devraient rapidement trouver un remplaçant afin de préserver l’équilibre de l’équipe. Dans un mercato où les opportunités évoluent chaque jour, les décisions doivent être prises avec une grande réactivité.

‎Un dossier à suivre de près

‎L’apparition de Tulio de Melo à Marseille constitue un élément intéressant, mais certainement pas une preuve qu’un transfert est imminent. Dans le football moderne, les intermédiaires enchaînent les rendez-vous et travaillent simultanément sur plusieurs dossiers sans que chacun n’aboutisse. ‎En revanche, cette séquence confirme une chose : l’OM reste extrêmement actif en coulisses.

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Après les nombreux mouvements réalisés ces derniers mois, les dirigeants continuent d’explorer toutes les pistes susceptibles de renforcer l’effectif. Tant qu’aucune communication officielle n’intervient, les informations révélées par GP013 doivent être considérées comme des indices plutôt que comme des certitudes. Les prochains jours permettront de savoir si cette visite n’était qu’un simple passage… ou le prélude à une nouvelle surprise du mercato marseillais.