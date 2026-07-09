Mercato FC Nantes : 20M€ sur la table, Kita intransigeant !

‎Le FC Nantes continue de défendre fermement ses intérêts sur le mercato malgré une offensive insistante de l’AS Monaco. Les Canaris, dirigés par Waldemar Kita, ont une nouvelle fois fermé la porte pour Matthis Abline, preuve que les dirigeants nantais ne comptent pas brader leur attaquant.

‎Mercato FC Nantes : Une nouvelle offensive pour Abline qui ne change rien

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‎L’AS Monaco insiste, mais le dossier Matthis Abline reste bloqué. Après une première approche estimée à 15 millions d’euros, assortie de 5 millions de bonus selon Foot Mercato, le club de la Principauté a tenté de revoir sa copie. ‎D’après L’Équipe, une deuxième proposition de 17 millions d’euros, accompagnée de 3 millions de bonus, est arrivée sur le bureau des dirigeants nantais.

Une offre dont le montant total atteint bien les 20 millions d’euros, mais qui n’a pas convaincu Waldemar et Franck Kita. ‎Le refus du FC Nantes n’est pas le fruit du hasard. Depuis l’ouverture du mercato, les dirigeants affichent une ligne de conduite très claire : Matthis Abline ne quittera la Beaujoire qu’en échange d’une indemnité jugée à la hauteur de son potentiel. ‎

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Les Kita estimeraient leur attaquant à près de 30 millions d’euros. Un écart conséquent avec les offres monégasques, qui explique pourquoi les discussions peinent à avancer malgré la détermination du club du Rocher.

‎Un bras de fer qui peut encore durer

‎Cette fermeté pourrait obliger Monaco à revoir une nouvelle fois son offre s’il souhaite réellement s’attacher les services de l’ancien Rennais. À défaut, le dossier pourrait rapidement s’enliser au fil des semaines. ‎Auteur de huit réalisations toutes compétitions confondues la saison passée, Matthis Abline conserve une belle cote sur le marché.

Sa valeur, estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt, laisse penser qu’une issue reste possible, à condition qu’un terrain d’entente soit trouvé. ‎Le FC Nantes envoie ainsi un message fort à ses concurrents. En refusant deux propositions importantes, le club montre qu’il ne cédera pas sous la pression et entend défendre ses actifs jusqu’au bout.

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‎Cette stratégie comporte toutefois une part de risque. Si aucun club ne s’aligne sur les exigences nantaises, le feuilleton pourrait se prolonger tout l’été. En revanche, si Monaco revient avec une offre plus ambitieuse, les Canaris pourraient finalement obtenir le montant qu’ils espèrent pour leur buteur.