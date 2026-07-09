Mercato : L’ASM déclare la guerre au PSG pour Akliouche

‎Maghnes Akliouche sera-t-il un joueur du PSG dès ce mercato estival ? Difficile de le dire, tant les discussions avec l’AS Monaco sont loin d’avoir abouti. Face à une première offre jugée insuffisante, le club de la Principauté hausse le ton et affiche sa fermeté.

‎Mercato PSG : Monaco fixe ses règles pour Akliouche et refuse de céder à la pression

La suite après cette publicité

‎Le Paris Saint-Germain a lancé les hostilités en transmettant une première proposition estimée à 35 millions d’euros pour tenter d’attirer Maghnes Akliouche. Selon les informations rapportées par Le Parisien, cette offre est cependant restée très loin des attentes monégasques, où l’on estime que l’écart avec la valeur réelle du joueur atteint encore entre 15 et 20 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato : 50M€, accord PSG-Monaco pour Maghnes Akliouche ?

‎Présent lors de la présentation du nouvel entraîneur Filipe Luis, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, n’a laissé planer aucun doute sur la position de son club. « Monaco est prêt à garder Akliouche s’il n’y a pas de bon accord avec le Paris Saint-Germain », a-t-il déclaré. Un message limpide adressé aux dirigeants parisiens : aucune vente ne sera conclue à n’importe quel prix.

‎Une stratégie assumée malgré un été sous haute tension

‎L’ASM reconnaît que plusieurs de ses cadres sont très convoités. Thiago Scuro a notamment évoqué les situations de Maghnes Akliouche, Folarin Balogun ou encore Lamine Camara, tous suivis par différents clubs européens. Mais Monaco refuse de se précipiter. Le dirigeant brésilien s’est voulu très clair et sans réserve sur la question.

À voir

L’ASSE lance sa saison avec une double annonce capitale

Lire aussi : Mercato : Maghnes Akliouche lance un message puissant au PSG

« Les profils comme Balogun, Akliouche, Camara intéressent. Si on trouve un accord qui convient à Monaco, cela peut se faire très vite. Sinon, il n’y aura rien. Mais il y a des discussions tous les jours. C’est le moment pour cela », a-t-il dit. Derrière cette déclaration se cache une stratégie claire : écouter les offres, mais conserver la maîtrise des négociations.

‎Le PSG prévenu, rien n’oblige Akliouche à partir

‎Même si Monaco souhaite réduire sa masse salariale et équilibrer ses comptes, le départ d’Akliouche n’est pas considéré comme une nécessité absolue. Le milieu offensif, sous contrat jusqu’en 2028, reste un élément majeur du projet sportif et son avenir dépendra uniquement d’une proposition jugée satisfaisante.

‎Thiago Scuro l’a d’ailleurs rappelé avec fermeté : « Chaque club a une stratégie. Mais Balogun, Maghnes n’ont pas qu’une option. La conversation avec eux est toujours ouverte. Mon travail, c’est de respecter les joueurs. Mais aussi de protéger l’AS Monaco. Je peux entrer en conflit pour cela. » Avant d’ajouter : « Quel joueur va partir ? Cela dépend de ce qu’il va se passer pendant l’été. »

Le Paris SG devra changer d’approche

‎Le dossier Akliouche s’annonce plus complexe que prévu pour le PSG. L’impression laissée par les premières discussions est celle d’un véritable bras de fer entre deux clubs qui défendent des intérêts opposés. Paris veut renforcer rapidement son effectif, tandis que Monaco entend valoriser pleinement l’un de ses meilleurs talents.

Lire la suite sur le PSG :

Bradley Barcola au PSG : le feuilleton de son possible départ

À voir

Mercato FC Nantes : 20M€ sur la table, Kita intransigeant !

Mercato PSG : C’est fait, Campos boucle un nouveau transfert

‎La sortie médiatique de Thiago Scuro ressemble autant à une démonstration de force qu’à une invitation à revoir les conditions de l’offre parisienne. Si le champion de France souhaite réellement convaincre Monaco de laisser partir Maghnes Akliouche, il devra considérablement revoir sa proposition à la hausse. À défaut, le club de la Principauté semble parfaitement disposé à conserver un joueur qui poursuit sa progression et dont la valeur pourrait encore grimper dans les prochains mois.