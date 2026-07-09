Mercato OM : Un crack déniché pour succéder à Greenwood ?

‎L’OM prépare déjà différents scénarios sur le mercato en vue d’un éventuel départ de Mason Greenwood, et un profil offensif évoluant en Espagne suscite de plus en plus d’intérêt. Révélé aux yeux du grand public lors de la Coupe du monde 2026, Haissem Hassan coche plusieurs cases, même si aucun mouvement concret n’a encore été engagé.

‎Mercato OM : Une révélation qui bouscule déjà le mercato marseillais

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‎Le marché des transferts réserve souvent son lot de surprises, et l’Olympique de Marseille le sait mieux que quiconque. Alors que Mason Greenwood se rapproche plus que jamais d’un départ, les dirigeants olympiens surveillent plusieurs pistes afin de ne pas être pris de court si l’attaquant venait à quitter la Canebière dans les prochaines semaines.

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‎Parmi les joueurs qui ont changé de dimension durant la Coupe du monde 2026 figure Haissem Hassan. L’ailier de 24 ans, sous les couleurs de l’Égypte, a marqué les esprits grâce à son audace, sa vitesse et sa qualité dans les un-contre-un.

Sa prestation remarquée face à l’Argentine, ponctuée d’une passe décisive, a renforcé sa réputation sur la scène internationale. Selon BUT, son nom apparaît désormais parmi les profils susceptibles d’intéresser l’OM.

‎Pourquoi son dossier se révèle beaucoup plus complexe

‎Avant le tournoi mondial, un transfert semblait financièrement envisageable. Le joueur, engagé avec Oviedo jusqu’en 2027, possédait une valeur de marché compatible avec les moyens marseillais. Mais quelques rencontres de très haut niveau suffisent parfois à transformer totalement un dossier. ‎Les performances de l’ancien joueur formé à Châteauroux ont attiré l’attention bien au-delà de la Ligue 1.

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Désormais, plusieurs clubs européens pourraient entrer dans la course, ce qui risque de faire grimper aussi bien son prix que ses exigences sportives. Pour Grégory Lorenzi, chaque investissement devra donc être soigneusement étudié afin d’éviter une bataille financière difficile à remporter.

‎Un scénario qui rappelle un précédent réussi

‎L’OM n’en est pourtant pas à son premier pari sur un joueur révélé lors d’une grande compétition internationale. L’exemple d’Azzedine Ounahi reste encore présent dans toutes les mémoires. Après son excellente Coupe du monde 2022 avec le Maroc, le milieu de terrain avait rapidement rejoint Marseille, où Pablo Longoria avait saisi l’opportunité à l’époque.

‎Cette réussite pourrait inspirer la stratégie olympienne. Haissem Hassan présente un profil moderne : explosif, imprévisible balle au pied et capable de créer des décalages sans dépendre de ses partenaires. Des qualités particulièrement recherchées pour dynamiser une attaque appelée à évoluer si Greenwood venait effectivement à partir.

‎Une piste séduisante, mais loin d’être acquise

‎Sur le plan sportif, le profil de Haissem Hassan semble correspondre aux besoins de Bruno Genesio. Son insouciance, sa percussion et sa marge de progression pourraient offrir une nouvelle arme offensive à Marseille, tout en laissant espérer une importante plus-value à moyen terme.

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‎En revanche, l’emballement provoqué par une Coupe du monde peut rapidement faire exploser les prix. L’OM devra donc agir avec discernement. À ce stade, aucune offre officielle n’a été formulée et aucune négociation n’a débuté. Le dossier mérite d’être suivi de près, mais il reste aujourd’hui davantage une opportunité potentielle qu’une opération déjà engagée.