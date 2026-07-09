Mercato ASSE : Un attaquant est à Saint-Etienne pour signer

La signature de Thierno Ballo à l’ASSE est imminente. Il est annoncé en visite médicale à Saint-Etienne, en provenance d’Autriche.

Mercato : Thierno Ballo annoncé en visite médicale à Saint-Etienne

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Ian Cathro, le nouvel entraineur de l’ASSE attend la troisième recrue estivale des Verts. Ce sera probablement Thierno Ballo (24 ans). Il est arrivé dans le Forez, afin de passer la visite médicale et finaliser les derniers détails de son contrat, selon les informations du quotidien autrichien Krone.

L’ailier gauche arrive de Wolfsberger AC en Autriche. Club avec lequel Kilmer Sports Ventures à de bonnes relations. Il y a recruté Augustine Boakye en juillet 2024 contre 3 millions d’euros. Sans doute, les négociations ont été facilité par ce contact.

Thierno Ballo arrive à Saint-Etienne pour renforcer le poste de Zuriko Davitashvili. Ce dernier est annoncé en instance de transfert cet été. Il disposerait désormais d’un bon de sortie, après avoir été bloqué la saison dernière. En cas d’offre satisfaisante pour la Direction stéphanoise, l’international géorgien (54 sélections) fera l’objet d’un transfert.

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D’origine ivoirienne (il est né à Abidjan), Thierno Ballo a opté pour la nationalité sportive autrichienne. Il compte une sélection avec « Das Team » (L’Equipe). Formé à Chelsea, il avait joué avec les U18, U19 et U23 des Blues. Il totalise 86 matchs avec le club londonien, dans ces catégories. Avec Wolfsberger, la future recrue estivale de l’ASSE compte 110 matchs, pour 33 buts inscrits et 18 passes décisives.