ASSE : Le remplaçant de Davitashvili apparait sur les radars

Alors que l’ASSE cherche un renfort à la place de Zuriko Davitashvili (sur le départ), le nom d’un ancien joueur du championnat de France est glissé au club stéphanois.

Mercato : Yoann Cathline repéré par la data de KSV à l’ASSE ?

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Les radars de l’ASSE ont sans doute détecté Yoann Cathline, ailier du FC Utrecht. Grâce à ses performances remarquables avec le club néerlandais en Eredivisie, il apparaît clairement sur celui de Data’Scout. Il est présenté par Peuple-Vert comme un profil idéal pour renforcer offensivement l’équipe du nouvel entraîneur, Ian Cathro.

Victime d’une blessure à la jambe en 2026, le joueur de 23 ans a manqué le début de la saison dernière. Titulaire à 21 reprises en 26 matchs disputés en championnat, il a marqué 3 buts et a délivré 4 passes décisives. Malgré ses faibles statistiques, Yoann Cathline se rapproche de Zuriko Davitashvili, par son profil.

Cathline, des données proches de celles de Davitashvili

Selon le radar comparatif de la source, avec le buteur de l’AS Saint-Etienne, le joueur d’Utrecht est classé devant ce dernier, sur les dribbles réussis (97 vs 32), les duels offensifs gagnés (96 vs 31), les fautes subies (67 vs 28) et les centres réussis (70 vs 30).

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Cependant, Zuriko Davitashvili et ses 14 buts et 5 passes décisives en 29 matchs joués en Ligue 2 est meilleur sur le plan de la finition. Sur les buts, c’est du 96 vs 32 et sur les buts-xG (97 vs 18) et les passes réceptionnées (87 vs 30).

Selon l’interprétation des données exclusives du média spécialisé, Yoann Cathline est un ailier de percussion, qui s’impose dans les duels en ‘’un-contre-un’’, tandis que Zuriko Davitashvili est plutôt un ailier qui touche beaucoup de ballons et qui est efficace dans la finition.

L’ancien ailier de Guingamp connaît la Ligue 2

Par ailleurs, l’attaquant natif de la banlieue parisienne a l’avantage de connaître le championnat de France. Il a été formé à Guingamp et a fait ses débuts en professionnel avec le club breton (2021-2023). Il totalise 25 matchs en Ligue 2 avec l’En Avant.

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Toujours en Bretagne, il a aussi joué au FC Lorient lors de la saison 2022-2023, avant de rejoindre Utrecht. Il avait pris part à 23 matchs en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Yoann Cathline est valorisé à 6 millions d’euros par Transfermarkt.