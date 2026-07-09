Ça chauffe à l’OM : Accord à 40 M€, Genesio grince les dents

Nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio devra patienter avant d’accueillir ses premières recrues estivales. La vente de Mason Greenwood ne change pas vraiment la donne.

Mercato OM : Greenwood vendu, Bruno Genesio toujours bloqué

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L’Olympique de Marseille connait un début de mercato mouvementé. Les exigences de la DNCG et l’UEFA l’obligent à dégraisser massivement. Le transfert annoncé de Mason Greenwood à Fenerbahçe pour environ 40 millions d’euros ne constitue qu’une première étape dans ce vaste plan de dégraissage.

Ce transfert offre une bouffée d’oxygène aux finances de l’OM. Il ne permet pas cependant au nouvel entraîneur Bruno Genesio d’accueillir de nouvelles recrues. La Minute OM le confirme, Marseille doit encore vendre pour rééquilibrer ses comptes et alléger sa masse salariale devenue insoutenable.

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C’est dans cette optique que le dossier Pierre-Emerick Aubameyang prend de l’ampleur. Bruno Genesio aimerait bien conserver son avant-centre gabonais. Sauf que ce dernier disposerait déjà d’un accord de principe avec le club turc de Çorum FK. Les négociations achoppent sur le montant de l’indemnité.

D’autres ventes attendues à l’Olympique de Marseille

La direction de l’OM réclame au moins 1,5 million d’euros pour libérer son joueur de 37 ans de sa dernière année de contrat. Tandis que les Turcs privilégient un recrutement gratuit. Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg sont eux-aussi susceptibles d’être vendus cet été.

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L’objectif de la direction de l’OM est d’assainir ses finances cet été. Même si Bruno Genesio ne compte pas sacrifier l’intégralité des cadres de l’équipe. La suite du mercato olympien promet donc d’être une opération d’équilibriste.