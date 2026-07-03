Mercato: L’OL prépare un vilain tour contre le Stade Rennais

À la recherche d’un attaquant de pointe pour la saison prochaine, Franck Haise aimerait attirer au Stade Rennais l’un de ses anciens protégés au RC Lens. Mais l’OL serait également sur le coup.

Mercato : L’OL défie le Stade Rennais pour un attaquant

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En difficulté depuis son arrivée à la Juventus Turin l’été passé, Loïs Openda conserve une belle cote sur le marché, au point d’attirer plusieurs clubs, dont le Stade Rennais. Ancien chouchou de Bollaert, l’attaquant de 26 ans figure parmi les pistes étudiées par Franck Haise pour renforcer son équipe cet été. L’entraîneur du Stade Rennais connaît bien l’international belge après leur glorieuse saison 2022-2023 à Lens.

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En quête d’un avant-centre capable de combiner avec Esteban Lepaul, le staff rennais fait de Loïs Openda une priorité pour ce mercato estival. Mais ce dossier pourrait encore animer le mercato pendant plusieurs semaines. L’OL s’étant invité dans la course pour la signature du buteur de la Juventus, au grand dam du Stade Rennais. Désireux d’attirer un numéro 9 cet été, le club lyonnais explore plusieurs pistes.

Si Jonathan David reste un rêve difficilement accessible, notamment en raison de son salaire et de sa très bonne Coupe du monde, les Gones étudient également la possibilité de relancer Loïs Openda. Et selon Tuttosport, la Vieille Dame n’est pas opposée à un départ de son attaquant, mais réclame environ 40 millions d’euros pour ouvrir les discussions.

Un montant jugé dissuasif, mais qui n’empêche pas plusieurs clubs de suivre attentivement le dossier. Outre l’OL, le Stade Rennais, le RC Lens, Coventry et Leeds United surveilleraient aussi la situation du natif de Liège. Malgré les rumeurs de départ, Loïs Openda ne semble pas avoir renoncé à son aventure turinoise.

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D’après TMW, le Belge a écourté ses vacances pour intensifier sa préparation physique. Son objectif est clair : convaincre Luciano Spalletti de lui donner sa chance dans son projet. La presse italienne précise toutefois que si cette confiance ne se matérialise pas durant le mois de juillet, un transfert redeviendrait une option sérieusement envisagée.

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Le feuilleton est donc loin d’être terminé. Le Stade Rennais, l’OL et le RC Lens sont donc prévenus.