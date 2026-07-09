Mercato OM : C’est fait, un crack algérien signe à Marseille

La direction de l’OM continue de sécuriser ses jeunes pousses. Après Mathis Clément et Paolo Trigano, c’est autour du jeune défenseur algérien Kelyann Bezahaf de signer son premier contrat professionnel à Marseille.

Mercato : Kelyann Bezahaf passe pro à l’OM

La suite après cette publicité

‎L’Olympique de Marseille intensifie sa campagne de prolongation de jeunes talents en interne. Le club phocéen a récemment officialisé les signatures de Mathis Clément et Paolo Trigano, deux défenseurs issus de son centre de formation. Et ce n’est pas terminé.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille officialise un double coup surprise

À voir

Mercato ASSE : Un attaquant est à Saint-Etienne pour signer

L’OM a officialisé ce jeudi matin la prolongation de Kelyann Bezahaf. Après d’intenses, le latéral droit de 2 ans a accepté de signer son premier contrat professionnel à Marseille. Il est désormais lié au club phocéen jusqu’en juin 2028. Le jeune défenseur polyvalent a notamment participé à la victoire de la Coupe Gambardella en 2024.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Après Greenwood, Lorenzi sur un transfert surprise ?

Mercato OM : Lorenzi défie le PSG pour sa grande priorité

𝗞𝗲𝗹𝘆𝗮𝗻𝗻 𝗕𝗲𝘇𝗮𝗵𝗮𝗳 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/BLjf1OW4u3 pic.twitter.com/mnhynnvXjf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 9, 2026

Même s’il n’a pas encore fait ses débuts en Ligue 1, Kelyann Bezahaf a a déjà goûté à l’exigence du haut niveau. L’international algérien U20 a été convoqué à plusieurs reprises dans le groupe de Habib Beye la saison passée. Notamment face au FC Nantes et au Havre AC. Le nouvel entraîneur Bruno Genesio pourrait faire appel à ses services pour ce nouvel exercice.