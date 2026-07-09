Mercato OM : C’est fait, un crack algérien signe à Marseille

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La direction de l’OM continue de sécuriser ses jeunes pousses. Après Mathis Clément et Paolo Trigano, c’est autour du jeune défenseur algérien Kelyann Bezahaf de signer son premier contrat professionnel à Marseille.
Mercato : Kelyann Bezahaf passe pro à l’OM
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L’Olympique de Marseille intensifie sa campagne de prolongation de jeunes talents en interne. Le club phocéen a récemment officialisé les signatures de Mathis Clément et Paolo Trigano, deux défenseurs issus de son centre de formation. Et ce n’est pas terminé.
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L’OM a officialisé ce jeudi matin la prolongation de Kelyann Bezahaf. Après d’intenses, le latéral droit de 2 ans a accepté de signer son premier contrat professionnel à Marseille. Il est désormais lié au club phocéen jusqu’en juin 2028. Le jeune défenseur polyvalent a notamment participé à la victoire de la Coupe Gambardella en 2024.
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Même s’il n’a pas encore fait ses débuts en Ligue 1, Kelyann Bezahaf a a déjà goûté à l’exigence du haut niveau. L’international algérien U20 a été convoqué à plusieurs reprises dans le groupe de Habib Beye la saison passée. Notamment face au FC Nantes et au Havre AC. Le nouvel entraîneur Bruno Genesio pourrait faire appel à ses services pour ce nouvel exercice.