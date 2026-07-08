Mercato OL : Signature exceptionnelle, tout Lyon s’enflamme

Michael Gerlinger, Directeur général de l’OL, a justifié la prolongation du contrat de Corentin Tolisso. Tout le club se réjouit de la signature du capitaine des Gones.

Gerlinger : « Tolisso est un élément très important pour l’état d’esprit du groupe »

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L’OL et Corentin Tolisso ont décidé de poursuivre l’aventure ensemble. Ils ont ainsi prolongé le contrat qui les liait déjà jusqu’en juin 2027, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029. Le milieu de terrain et son club formateur ont paraphé les documents relatifs à leur nouveau bail, le lundi 6 juillet.

Ce mercredi, Michael Gerlinger a justifié le nouveau contrat offert au joueur de 32 ans. « Il y a un élément très important pour l’état d’esprit du groupe, et c’est Corentin Tolisso. Il a montré la saison dernière qu’il était un vrai capitaine. Il a guidé l’effectif avec beaucoup de joie, d’envie et de succès », a-t-il souligné en conférence de presse.

Louis-Jean : « Construire autour de Corentin, c’est l’âme de notre équipe »

Présent aux côtés du Directeur général de l’Olympique Lyonnais, Matthieu Louis-Jean met en avant le leadership de l’international Français (28 sélections). « Nous voulons construire autour de Corentin. C’est notre capitaine, notre leader. C’est l’âme de notre équipe. En le prolongeant, on a les fondations pour les trois prochaines saisons.

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Il a compris la vision de la direction. C’est un enfant du club, il incarne les valeurs de l’OL : l’exemplarité, l’ambition. Il transmet ses valeurs aux jeunes et c’est important. J’espère que nous allons chercher ce titre auquel il tient tant », a expliqué le Directeur sportif du club rhodanien.

Corentin Tolisso : « À ce stade de ma carrière, il n’y a rien de plus beau »

Convoité par des clubs étrangers, dont Aston Villa, Newcastle et l’Atlético Madrid, Corentin Tolisso aurait pu opter pour un départ cet été. Mais il a décidé de rester à Lyon. Il aurait même accepté une réduction de son salaire pour rester dans son club de cœur.

« Depuis tout petit, je suis supporter de l’Olympique Lyonnais. Je prends encore plus de plaisir dans ce rôle de capitaine que ce que je m’imaginais. Au-delà de l’aspect technique, c’est l’aspect mental qui compte. J’ai envie d’incarner l’esprit de ne jamais rien lâcher et j’ai envie de transmettre ce que j’ai en moi à tous mes collaborateurs. J’aime l’OL, voir mes parents et mes enfants au stade, ça me touche et ça compte pour moi. À ce stade de ma carrière, il n’y a rien de plus beau », a-t-il justifié.

🎙 Notre capitaine Corentin Tolisso sur sa prolongation : « J’ai rencontré Matthieu et Michael en janvier pour savoir où on allait. J’ai fait part de mon envie de rester et ils m’ont fait part de leur envie de me garder. Mon objectif principal était celui-ci. Vous connaissez mon… pic.twitter.com/7rnmeTwqAQ — Olympique Lyonnais (@OL) July 8, 2026

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Pour rappel, Corentin Tolisso a été formé à Lyon (2007-2013). Il a joué avec les Gones (2013-2017), avant son transfert au Bayern Munich. Après 5 saisons (2017-2022) en Bavière, il est revenu librement entre Rhône et Saône où il continue d’écrire l’histoire du club depuis juillet 2022.