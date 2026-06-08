Le classement La Liga (aussi appelée Liga 1 en Espagne ou classement liga) est l’un des plus suivis au monde. La Liga espagnole, officiellement nommée LaLiga EA Sports, est le championnat de football de première division espagnole. Retrouvez ici le tableau du classement liga 2025/2026 mis à jour en temps réel, avec toutes les statistiques détaillées : points, victoires, nuls, défaites, buts pour et buts contre.

Classement La Liga 2025/2026 — Tableau complet

La suite après cette publicité

Voici le classement liga actuel de la saison 2025/2026, au terme de la 38ème journée :

# Équipe Pts MJ V N D BP BC Diff 1 🏆 FC Barcelone 88 38 27 7 4 98 39 +59 2 Real Madrid 78 38 23 9 6 80 38 +42 3 Villarreal CF 70 38 20 10 8 72 46 +26 4 Atlético Madrid 68 38 20 8 10 67 49 +18 5 Real Betis 62 38 17 11 10 61 50 +11 6 Celta Vigo 55 38 16 7 15 58 55 +3 7 Getafe CF 52 38 14 10 14 50 51 -1 8 Rayo Vallecano 51 38 14 9 15 52 55 -3 9 Valencia CF 50 38 13 11 14 49 52 -3 10 Real Sociedad 49 38 13 10 15 47 54 -7 11 Espanyol 45 38 12 9 17 43 55 -12 12 Athletic Bilbao 44 38 11 11 16 44 59 -15 13 Séville FC 43 38 11 10 17 45 59 -14 14 Deportivo Alavés 42 38 11 9 18 43 55 -12 15 Elche CF 41 38 10 11 17 42 58 -16 16 Levante UD 40 38 10 10 18 41 55 -14 17 CA Osasuna 39 38 10 9 19 40 58 -18 18 RCD Majorque 36 38 9 9 20 38 48 -10 19 Girona FC ⬇️ 32 38 8 8 22 36 52 -16 20 Real Oviedo ⬇️ 22 38 4 10 24 28 62 -34 Classement Liga 2025/2026 — Places 1-4 : Champions League | Places 5-7 : Europa League | Places 18-20 : Relégation en LaLiga Hypermotion

Qu’est-ce que la La Liga / Liga 1 Espagne ?

La Liga espagnole, officiellement baptisée LaLiga EA Sports depuis 2023, est considérée comme l’un des cinq grands championnats européens de football avec la Premier League anglaise, la Bundesliga allemande, la Serie A italienne et la Ligue 1 française. Fondée en 1929, elle regroupe les 20 meilleurs clubs espagnols qui s’affrontent lors d’une saison de 38 journées (aller-retour). Le terme « Liga 1 » est parfois utilisé en France pour désigner ce championnat, bien que son appellation officielle soit LaLiga ou Primera División.

La Liga est historiquement dominée par deux géants : le Real Madrid (record avec 35 titres) et le FC Barcelone (27 titres). Ces deux clubs ont largement contribué à faire de ce championnat l’un des plus compétitifs et des plus regardés au monde, avec des stars comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal ou encore Kylian Mbappé.

Comment fonctionne le classement liga ?

Le classement La Liga est établi selon les règles universelles du football :

Victoire : 3 points

: 3 points Match nul : 1 point

: 1 point Défaite : 0 point

En cas d’égalité de points entre deux clubs à la fin du championnat, le département se fait selon les critères suivants (dans l’ordre de priorité) :

La différence de buts particulière (uniquement les confrontations directes entre les clubs concernés) Le nombre de buts marqués dans les confrontations directes La différence de buts générale sur l’ensemble de la saison Le nombre total de buts marqués Le classement Fair Play (cartons jaunes et rouges)

Places européennes et relégation en Liga

Le classement liga détermine la qualification pour les compétitions européennes et la relégation. Voici la répartition des places pour la saison 2025/2026 :

Places Compétition / Statut 1er au 4ème 🏆 UEFA Champions League (phase de groupes) 5ème et 6ème 🟠 UEFA Europa League (phase de groupes) 7ème 🟡 UEFA Conference League (phase de qualification) 18ème au 20ème ⬇️ Relégation en LaLiga Hypermotion (D2)

Palmarès La Liga : les clubs les plus titrés

La Liga espagnole a une histoire riche depuis sa création en 1929. Voici les clubs les plus titrés de l’histoire du classement liga :

Club Nombre de titres Liga Dernière saison gagnée Real Madrid 35 2023/2024 FC Barcelone 27 2022/2023 Atlético de Madrid 11 2020/2021 Athletic Club Bilbao 8 1983/1984 Valencia CF 6 2003/2004 Real Sociedad 2 1981/1982

Statistiques clés de la saison Liga 2025/2026

Meilleure défense : FC Barcelone avec seulement 39 buts encaissés en 38 matchs

: FC Barcelone avec seulement 39 buts encaissés en 38 matchs Meilleure attaque : FC Barcelone avec 98 buts marqués en 38 matchs

: FC Barcelone avec 98 buts marqués en 38 matchs Nombre de journées : 38 (saison complète)

: 38 (saison complète) Nombre de clubs : 20

: 20 Diffuseur en France : DAZN et beIN Sports

: DAZN et beIN Sports Pays : Espagne

: Espagne Fondée en : 1929

Classement La Liga : suivre les matchs en direct

Le classement liga évolue chaque week-end au rythme des journées disputées. Les matchs se jouent principalement le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Certaines affiches exceptionnelles, comme le mythique Clasico Real Madrid – FC Barcelone, peuvent se dérouler en milieu de semaine. Pour suivre l’évolution du classement La Liga en direct, retrouvez sur Foot-sur7 tous les résultats, calendriers et analyses des matchs de la Liga.

Le Clasico : le choc au sommet du classement La Liga

Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone est la rencontre la plus regardée du classement La Liga. Chaque saison, ces deux matchs (aller et retour) peuvent faire basculer le haut du classement. C’est souvent dans ces confrontations que se joue le titre de champion d’Espagne. Le Clasico est l’un des matchs les plus vus au monde, avec plusieurs centaines de millions de téléspectateurs à chaque édition.

FAQ — Questions fréquentes sur le classement La Liga

Qu’est-ce que la Liga 1 en Espagne ?

La Liga 1 (ou Primera División) est le championnat de première division espagnole de football, officiellement appelé LaLiga EA Sports. C’est la compétition de football la plus prestigieuse en Espagne. Elle est aussi l’une des plus populaires au monde grâce aux clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone.

Combien de clubs participent au classement La Liga ?

Le classement La Liga regroupe 20 clubs qui se rencontrent deux fois (aller et retour) lors d’une saison de 38 journées. À la fin de la saison, les 3 derniers du classement sont relégués en LaLiga Hypermotion (D2 espagnole) et remplacés par les 3 premiers de D2.

Quelle est la différence entre La Liga et la Liga 1 ?

Il n’y a pas de différence : La Liga, Liga 1, Primera División et LaLiga EA Sports désignent tous la même compétition — le championnat de football de première division espagnole. Le terme « Liga 1 » est parfois utilisé par les fans français par analogie avec la Ligue 1 française, mais l’appellation officielle est simplement « LaLiga ».

Qui est le champion en titre de La Liga ?

Le Real Madrid est le champion en titre de La Liga, ayant remporté la saison 2023/2024. Pour la saison 2025/2026, c’est le FC Barcelone qui est en tête du classement liga avec 88 points et qui se dirige vers le titre de champion d’Espagne.

Quelles places mènent en Ligue des Champions depuis La Liga ?

Les 4 premières places du classement La Liga sont directement qualificatives pour la UEFA Champions League. Les places 5 et 6 permettent d’accéder à l’UEFA Europa League, et la 7ème place donne accès à la Conférence League.

Quels clubs descendent en D2 espagnole depuis La Liga ?

Les 3 derniers clubs du classement liga (18ème, 19ème et 20ème place) sont automatiquement relégués en LaLiga Hypermotion, la deuxième division espagnole de football.

Comment est calculé le classement La Liga en cas d’égalité ?

En cas d’égalité de points dans le classement La Liga, le premier critère de départage est la différence de buts particulière (uniquement les confrontations directes entre les clubs concernés), puis la différence de buts générale, le nombre de buts marqués, et enfin le classement Fair Play.

Où regarder les matchs de La Liga en France ?

En France, les matchs de La Liga sont diffusés sur DAZN et beIN Sports. Ces deux diffuseurs se partagent les droits de diffusion du championnat espagnol. Vous pouvez également suivre le classement La Liga et les résultats en direct sur Foot-sur7.

Classement liga historique : les saisons marquantes

L’histoire du classement La Liga regorge de saisons mémorables. La saison 2011/2012 reste gravée dans les mémoires avec le Real Madrid de José Mourinho qui avait totalisé un record de 100 points — un record absolu pour le championnat espagnol. En 2014/2015, le FC Barcelone de Luis Enrique avait remporté le titre avec un triplé Liga-Coupe du Roi-Ligue des Champions. En 2021/2022, le Real Madrid de Carlo Ancelotti avait réalisé un parcours remarquable en remportant à la fois la Liga et la Ligue des Champions.

À voir

Mercato : Jonathan David au Paris SG ? Luis Enrique tranche

Suivez en temps réel l’évolution du classement La Liga 2025/2026 sur Foot-sur7, votre référence pour l’actualité du football espagnol et le suivi complet du classement liga saison après saison.