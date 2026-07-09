Mercato OM : C’est fait, un autre prodige signe à Marseille

La direction de l’OM continue de miser sur de jeunes talents issus de son centre de formation. Après Kelyann Bezahaf, le jeune défenseur central Mohamed Baradji a signé son premier contrat professionnel à Marseille.

Mercato : Mohamed Baradji signe aussi son premier contrat à l’OM

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Le mercato de l’Olympique de Marseille est très mouvementé. Même si le dossier Mason Greenwood cristallise l’attention, les dirigeants marseillais travaillent aussi en coulisse pour faire venir de nouvelles recrutes. Ils ne négligent pas autant leur centre de formation.

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Une campagne de prolongation est même en cours chez les jeunes. Et elle porte ses fruits. La direction de l’OM, après avoir officialisé la signature de Kelyann Bezahaf plus tôt dans la journée, vient de verrouiller un autre talent. Mohamed Baradji est passé professionnel à l’Olympique de Marseille.

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Le défenseur de 18 ans est arrivé l’été dernier à la Commanderie. Ses 33 rencontres disputées sous le maillot de l’équipe réserve ont vite convaincu les nouveaux dirigeants de l’OM. Mohamed Baradji est dorénavant lié au club phocéen jusqu’en juin 2029. Sa signature illustre parfaitement la volonté du club. Le futur de l’OM se construira aussi grâce à ses pépites issues de son centre de formation.