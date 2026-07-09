Mercato FC Nantes : Kita prépare 5 gros transferts, c’est du lourd

Après les arrivées vient le temps des départs au FC Nantes. Les dirigeants nantais ont mis plusieurs cadres sur le marché pour faire entrer de l’argent.

Mercato FC Nantes : Deux arrivées et trois départs programmés

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Le FC Nantes ne compte pas empiler les recrues sans dégraisser. Une fois les dossiers Mathieu Cafaro et Killian Corredor finalisés, les dirigeants nantais devraient acter certains départs. La priorité ne sera plus de recruter, mais de vendre.

Depuis l’ouverture du mercato estival, les Canaris sont à fond sur plusieurs dossiers. Déterminé à retrouver la Ligue 1, le club a déjà enregistré les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin. Dans les prochains jours, Mathieu Cafaro, milieu offensif du Paris FC, ainsi que Killian Corredor, avant-centre de Darmstadt, devraient également rejoindre l’effectif.

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Après cela, le FC Nantes devrait toutefois ralentir sur le marché des transferts. D’après les informations du compte X Nantes Inside, la direction souhaite désormais maintenir les voyants de son compte au vert. L’objectif est de réaliser plusieurs ventes avant de revenir à la charge pour de nouveaux renforts.

Certains cadres vont quitter le navire et rapporter de l’argent au club. Trois départs se précisent. Tylel Tati, Johan Lepenant et Matthis Abline figurent parmi les éléments les plus cotés de l’effectif nantais. En cas de transfert, ils offriraient au club le jackpot.

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Les Kita pourraient ainsi disposer de nouvelles liquidités pour poursuivre leur recrutement dans les dernières semaines du mercato estival. Le FC Nantes entend donc avancer avec méthode : renforcer son équipe, vendre au bon moment, puis saisir les meilleures opportunités avant la clôture du marché.