Mercato : Chemin libre, le Stade Rennais va frapper ce coup XXL  

Deux prétendants de poids lâchent Pablo Pagis. Le Stade Rennais est en bonne position pour attirer le buteur.

Mercato Stade Rennais : Pablo Pagis se rapproche de Rennes

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Le FC Lorient se montre trop gourmand pour Pablo Pagis, et les courtisans s’éloignent. Face aux exigences financières des Merlus, le RC Lens et l’Olympique Lyonnais ont choisi de reculer. Le Stade Rennais est désormais en pole position pour réussir ce coup.

Pablo Pagis sort d’une saison remarquable. Ses performances ont attiré les regards des cadors de la Ligue 1 cet été. L’OM, le RC Lens, le Stade Rennais et l’OL : tous s’intéressent de près au profil du jeune ailier. Mais aucune offre concrète n’a encore atterri sur le bureau des dirigeants lorientais. La raison ? Lorient se montre inflexible sur le prix de vente du joueur.

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Laurent Koscielny, directeur sportif du club breton, l’a lui-même confirmé ce mercredi en conférence de presse. Le statu quo est total pour le buteur français. Le RC Lens et l’OL tournent la page. Selon les informations publiées ce jeudi par Ouest-France, le montant réclamé par Lorient a définitivement refroidi les deux clubs.

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Les Sang et Or refusent de faire des folies financières, malgré leur qualification européenne. Si deux cadors français abandonnent la course, d’autres prétendants s’activent en coulisses. Rennes n’a pas encore jeté l’éponge. Le RC Strasbourg et le Paris FC surveillent attentivement la situation, tandis que plusieurs formations allemandes et anglaises se tiennent prêtes à passer à l’offensive.