Mercato OL : Guimarães à Arsenal, Lyon va toucher le jackpot

L’OL surveille de près la situation contractuelle de Bruno Guimarães à Newcastle. Son transfert à Arsenal pourrait rapporter un énorme bonus à Lyon.

Mercato : Guimarães veut quitter Arsenal, l’OL se frotte les mains

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Transféré par l’OL à Newcastle, fin janvier 2022, Bruno Guimarães veut quitter les Magpies cet été. Sollicité par Arsenal, il souhaite rejoindre les Gunners et en a informé son club. Il est certes sous contrat jusqu’en juin 2028, mais son envie de rejoindre le club londonien pourrait pousser ses dirigeants à se séparer de lui.

Dans ce cas de figure, Arsenal devra mettre le prix. Le milieu de terrain ne partira qu’aux conditions de Newcastle. Pour ce faire, une première offre a été transmise. Selon L’Équipe, elle s’élève à 70 millions d’euros, soit le même montant que la valeur estimative de l’international brésilien (48 sélections).

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D’après les informations du quotidien sportif, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a déjà trouvé un accord avec la direction des Gunners pour signer un contrat de cinq saisons, jusqu’en juin 2031. Il ne reste plus que la décision du club anglais.

Dans l’attente de celle-ci, Michele Kang se frotte les mains. L’OL doit en effet percevoir un bonus, soit précisément 20 % de la plus-value du futur transfert de Bruno Guimarães. C’est en effet la clause glissée dans son contrat au moment de son transfert de Lyon à Newcastle.

Un bonus de 5,58 M€ en vue pour l’Olympique Lyonnais

Et si le milieu de terrain de 28 ans est vendu 70 millions d’euros, comme pressenti, la plus-value sera alors de 27,9 M€, puisqu’il avait été transféré de Lyon à Newcastle pour 42,1 M€ (hors bonus). Tout calcul fait, l’intéressement de 20 % du club rhodanien équivaudrait à 5,58 M€. Un jackpot pour l’Olympique Lyonnais, qui est en quête de liquidités pour renflouer ses finances.

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Pour mémoire, Bruno Guimarães avait défendu les couleurs des Gones pendant deux ans, du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2022. Il a disputé 71 matchs, inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives.