Ça chauffe à l’OM : Greenwood fait faux bond à Fenerbhaçe

Le feuilleton Mason Greenwood est loin d’être bouclé. Alors que Fenerbhaçe semblait proche de signer l’attaquant de l’OM, le retour en force de l’Atlético Madrid chamboule le dossier.

Mercato OM : L’Atlético devance Fenerbhaçe pour Greenwood

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Mason Greenwood vit incontestablement ses dernières heures à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, sous pression de la DNCG et de l’UEFA, cherche désespérément à toujours un joli chèque sur son départ. Et deux prétendants se livrent à présent une lutte acharnée pour sa signature.

Fenerbahçe semblait jusqu’ici en pole position sur ce dossier. Mais voilà que l’offensive de l’Atlético Madrid a changé la donne. Les Colchoneros ont intensifié leurs efforts ces derniers jours. Et ils sont proches de détournés Mason Greenwood de la Turquie.

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L’Equipe le confirme, la dernière offre de l’Atlético Madrid est supérieure à celle de Fenerbhaçe. Elle avoisinerait les 50 millions d’euros (45 millions fixes et 5 millions de bonus). Les Stambouliotes risquent de subir une grosse désillusion au profit des Colchoneros.

Une préférence pour un retour en Espagne

L’ancien ailier de Getafe semble finalement proche d’un retour en Liga espagnole. Diego Simeone et son équipe verraient en lui le profil idéal pour compenser le départ d’Antoine Griezmann. Cette transaction se heurte cependant à des complexités contractuelles.

Notamment la gestion des commissions d’agents et l’intéressement financier prévu pour le joueur lors de son arrivée à Marseille. Ces éléments pèsent lourdement dans le coût final de l’opération pour l’OM. Sachant que 40% de sa future revente sera reversée à Manchester United, son ancien club.

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Mason Greenwood n’est pas insensible au projet madrilène. Le quotidien sportif ajoute que le joueur de 24 ans aurait fait savoir à plusieurs membres du vestiaire son désir de revenir en Espagne. L’Atlético Madrid part désormais avec un sérieux avantage dans ce dossier XXL. Même si Fenerbhaçe n’a pas encore dit son dernier mot.