Mercato : Incroyable revirement, Diogo Costa proche du PSG ?

Un an après avoir investi plus de 50 millions d’euros, bonus compris, pour faire venir Lucas Chevalier, le PSG va-t-il recruter un calibre à ce poste ? En tout cas, Luis Campos négocierait pour Diogo Costa, le dernier rempart du FC Porto.

Mercato PSG : Changement de cap pour le poste de gardien de but ?

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Il y a quelques semaines le journal portugais A Boca rapportait que le Paris Saint-Germain n’avait formulé aucune offre pour Diogo Costa, et qu’aucun contact n’avait été pris avec le FC Porto. Cependant, Andre Villas-Boas, le président des Dragons, est conscient que la clause libératoire de 60 millions d’euros contenue dans le contrat de son portier de 26 ans ne constitue pas un obstacle sérieux pour un club comme le PSG.

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ll ne pourra pas s’opposer à un départ de Diogo Costa si un club décide de payer ce montant. Toujours selon Paulo Pinto, journaliste pour A Bola, Diogo Costa ne s’interdit pas un départ, mais ne souhaite pas se pencher sur sa situation avant son retour de la Coupe du Monde en Amérique. L’affaire aurait pris un coup d’accélérateur ces dernières heures.

« Il y a des contacts avancés avec le PSG »

Incroyable dans les perches du Portugal face à la Croatie en seizièmes de finale de la Coupe du Monde, Diogo Costa intéresserait toujours le Paris Saint-Germain, qui serait prêt à le recruter dès cet été. « Il y a des contacts avancés avec le PSG. Il a prolongé en novembre dernier pour faire descendre sa clause libératoire à 60M€ », rapporte le journaliste portugais Gary De Jesus dans l’After Foot sur RMC, dont il est l’un des correspondants.

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