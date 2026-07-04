Mercato ASSE : La doublure de Larsonneur arrive, quid de Touré ?

L’ASSE a trouvé un accord pour la signature d’un jeune gardien de but. Il arrive pour apporter de la concurrence à Gautier Larsonneur.

ASSE : Mamour Ndiaye arrive pour apporter la concurrence à Larsonneur

La suite après cette publicité

L’ASSE tient le remplaçant de Brice Maubleu, Mamour Ndiaye (1,90 m). Le club stéphanois s’est mis d’accord avec lui très rapidement. Quant aux négociations avec son club, Sarpsborg 08, elles ont été un peu plus longues, mais elles sont désormais bouclées.

Selon Foot Mercato, les deux clubs se sont entendus sur un transfert autour d’une indemnité de 1,5 million d’euros, plus des bonus. Le jeune gardien de but est attendu à Saint-Etienne pour s’y engager officiellement dans les prochaines heures.

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour ce Portugais ?

Préservé lors du match amical de Sarpsborg contre Lillestrøm, vendredi, il s’est déjà mis en route en direction du Forez. Le Sénégalais de 20 ans arrive pour être la doublure de Gautier Larsonneur (29 ans et 1,81 m).

Un gardien numéro 1 bis pour Ian Cathro

Toutefois, il apportera une vraie concurrence au capitaine des Verts, dont les prestations ont très critiquées la saison dernière. Selon les echos de l’Etrat, le nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, verrait Mamour Ndiaye comme un portier numéro 1 bis.

Selon les informations de Peuple-Vert, le troisième gardien de but est également connu. Ce sera Issiaka Touré de la réserve (21 ans et 1,94 m). Il a fait trois apparitions dans le groupe professionnel pendant la blessure de Gautier Larsonneur.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : KSV boucle un départ surprise à Saint-Etienne !

Mercato ASSE : Cathro tient l’attaquant au profil parfait

À voir

Mercato OM : Un club italien fonce sur deux indésirables de Marseille

Il faut rappeler que Kilmer Sports Ventures avait proposé à Brice Maubleu (36 ans) d’être le portier numéro 3, après avoir été numéro 2 lors de ses deux saisons sous le maillot de l’AS Saint-Etienne. En fin de contrat, il a décliné l’offre et a filé à Pau FC en Ligue 2.