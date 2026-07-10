Mercato ASSE : Mamour Ndiaye, le nouveau gardien signe enfin

L’ASSE tient enfin Mamour Ndiaye, le gardien de but attendu pour apporter la concurrence à Gautier Larsonneur. Son transfert est maintenant officiel.

ASSE Mercato : Mamour Ndiaye est Stéphanois !

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Mamour Ndiaye est un nouveau joueur de l’ASSE. Attendu depuis plusieurs jours, son transfert a été annoncé officiellement ce vendredi. Il a signé un contrat de quatre ans avec les Verts, jusqu’en juin 2030.

La nouvelle recrue du club ligérien est un imposant portier (1,96 m) de 20 ans. Malgré son jeune âge, il était le gardien de but numéro 1 de Sarpsborg 08 en première division, en Norvège. Il est arrivé à Saint-Etienne pour intégrer directement le groupe professionnel des Verts.

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Le Sénégalais sera la doublure de Gautier Larsonneur dans un premier temps. Il est la troisième recrue estivale de l’équipe d’Ian Cathro, après Sohaib Naïr (défenseur central) et Jakob Breum (milieu offensif).

✍️ Gardien de but sénégalais, Mamour Ndiaye (20 ans) rejoint l’AS Saint-Étienne ! 🇸🇳



Après Sohaib Naïr et Jakob Breum, le portier, transféré depuis Sarpsborg (Norvège), est la troisième recrue estivale des Verts ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 10, 2026

Ndiaye : « Je suis prêt à tout pour défendre les couleurs de Saint-Etienne »

Dans sa première réaction, il a déclaré : « L’ASSE est un club historique, que tout le monde espère connaître dans sa carrière. Je suis impatient de faire mes premiers pas en Vert. […]. Ici, mon adaptation sera facilitée par ma maîtrise du français. Je suis prêt à tout pour défendre les couleurs de ce club ».

Quant à Loïc Perrin, Directeur sportif de l’AS Saint-Etienne, il apprécie le profil du portier formé à l’Oslo Football Académie de Dakar au Sénégal :

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« Mamour correspond au profil que l’on recherchait pour compléter notre effectif. C’est un gardien jeune, avec une marge de progression, qui a déjà acquis du temps de jeu dans un championnat de première division. Il arrive dans ce rôle de numéro deux, pour pousser Gautier Larsonneur vers le haut et profiter, dans le même temps, de son expérience pour grandir de son côté ».