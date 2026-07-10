Mercato OM : Genesio tient un accord avec un ancien de Nice

Le mercato de l’OM s’anime avec une piste chaude de Bruno Genesio en défense. Jean-Clair Todibo aurait donné son feu vert pour une arrivée à Marseille.

Mercato : Todibo d’accord pour rejoindre Genesio à l’OM

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C’est l’une des grosses informations qui secoue l’Olympique de Marseille ces dernières heures. Bruno Genesio aimerait bien renforcer son secteur défensif durant ce mercato estival. Le nouvel entraîneur de l’OM aurait déjà coché le candidat idéal pour ce poste. Il est question de Jean-Clair Todibo.

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L’ancien joueur de l’OGC Nice est parfaitement rompu aux exigences de la Ligue 1. Bruno Genesio aimerait faire de lui sa pièce principale pour consolider l’arrière-garde de l’OM cette saison. Cette approche ne laisse pas indifférent le principal concerné. The Athletic indique Jean-Clair Todibo aurait déjà donné son accord de principe pour rallier Marseille.

Les exigences de West Hal pose problème

Cet intérêt de l’Olympique de Marseille semble bienvenu pour le défenseur tricolore. Ce dernier ne souhaite pas poursuivre son aventure à West Ham, relégué en deuxième division anglaise. Il semble séduit par le projet OM et prêt à rejoindre Bruno Genesio au plus vite.

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Sauf que cette transaction se heurte encore à une réalité économique. West Ham reste inflexible sur ce point. Le club anglais exige un transfert définitif pour Jean-Clair Todibo. Le montant n’a pas encore fuité. Mais l’OM privilégierait pour l’heure un prêt avec option d’achat. Ce désaccord freine l’aboutissement du deal.