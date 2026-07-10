OM : Genesio accueille 3 renforts pour son premier match !

Le premier match de la saison se prépare avec optimisme du côté de l’OM. Bruno Genesio a même enregistré le retour de trois renforts de poids ce lundi à l’entraînement.

OM : Genesio récupère Hojbjerg, Balerdi et Nnadi

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille intensifie sa préparation en vue de la saison à venir. Bruno Genesio a d’ailleurs enregistré trois retours importants ce lundi à la Commanderie. Pierre-Emile Hojbjerg, Leonardo Balerdi et Tochukwu Nnadi sont venus étoffer son groupe, indique le journaliste Anthony Aubès.

Lire aussi : Mercato OM : Genesio tient un accord avec un ancien de Nice

Les internationaux encore engagés dans la Coupe du monde 2026 rejoindront le collectif d’ici la fin du mois de juillet. ce fut donc l’occasion pour Bruno Genesio de mieux s’imprégner de son nouveau vestiaire. Le technicien de 59 ans devra vite relancer l’OM en vue d’une qualification en Ligue des champions.

🚨 La deuxième vague de joueurs arrive.



Pierre-Emile Højbjerg 🇩🇰, Leonardo Balerdi 🇦🇷 et Tochukwu Nnadi 🇳🇬 retrouvent le chemin de la Commanderie aujourd’hui.



Les internationaux ayant joué la Coupe du Monde reviendront fin juillet.#TeamOM #OM pic.twitter.com/gAgHCJnomm — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) July 10, 2026

En attendant, le programme estival des Phocéens prend forme. Bruno Genesio et son équipe se rendront le 15 juin prochain en Côte d’Ivoire. Ce stade de préparation s’étendra sur quatre jours. Il sera marqué par une rencontre amicale face au Yamoussoukro FC.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Todibo en route pour Marseille ?

À voir

Mercato OL : La piste vers un avant-centre se réchauffe

Mercato OM : 12 M€, Lorenzi accélère pour l’après-Greenwood

Cette confrontation, prévue le 17 juillet à 15h, constituera le premier test pour le nouveau coach de l’OM. L’objectif sera de retrouver du rythme et des automatismes avant la reprise de la Ligue 1. Rappelons que Marseille lancera le championnat le 21 août prochain face au RC Strasbourg.