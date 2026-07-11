ASSE : Cathro prêt à tenter un pari fou dès ce samedi ?

‎‎Ian Cathro pourrait profiter du tout premier match de préparation estivale de l‘ASSE pour lancer un visage inattendu. Le technicien écossais envisagerait d’offrir une opportunité précieuse à un jeune gardien formé au club, un choix qui suscite déjà la curiosité des supporters.

‎ASSE : Une opportunité qui se dessine dans les buts stéphanois

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‎Le premier rendez-vous amical face au FC Biel-Bienne pourrait réserver une surprise de taille dans les cages stéphanoises. Alors que l’effectif est encore en pleine reconstruction, Ian Cathro semble prêt à ouvrir la porte à la jeunesse afin d’évaluer les ressources dont il dispose avant le début de la saison.

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‎D’après les informations de Peuple Vert, le jeune Alexis Colombet est en bonne position pour intégrer le groupe professionnel à cette occasion. À seulement 17 ans, le gardien issu du centre de formation de L’Étrat pourrait découvrir un environnement inédit et vivre une première expérience avec les grands. Une récompense pour un joueur dont la progression est suivie avec attention depuis plusieurs saisons.

‎Un contexte qui redistribue complètement les cartes

‎Si cette possibilité prend aujourd’hui autant d’ampleur, c’est parce que plusieurs événements sont venus bouleverser la hiérarchie des gardiens. Le départ de Brice Maubleu vers Pau FC a laissé un vide, suivi de l’arrivée de Mamour N’Diaye. ‎À cela s’ajoutent les pépins physiques et les mouvements de l’effectif.

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Matéo Houngbo Civier souffre d’une blessure au genou qui l’éloigne de cette première rencontre de préparation, alors que Issiaka Touré a quitté le club. Dans ces conditions, Ian Cathro dispose d’une marge de manœuvre plus importante pour tester de nouveaux profils et offrir du temps de jeu à plusieurs jeunes éléments.

‎Un test qui peut changer bien des choses

‎Même s’il ne s’agit que d’un match de préparation, cette éventuelle apparition pourrait avoir une portée bien plus importante qu’il n’y paraît. Une prestation convaincante permettrait à Alexis Colombet de gagner la confiance du nouveau staff technique et de s’installer progressivement dans la rotation.

‎Pour les supporters, cette décision représenterait également un signal fort. Beaucoup souhaitent voir davantage de jeunes issus du centre de formation bénéficier de véritables opportunités. Dans un contexte où certains doutent des performances récentes de Gautier Larsonneur, l’émergence d’un nouveau gardien alimenterait forcément les débats.

‎Un risque calculé qui a du sens

‎Ian Cathro semble vouloir instaurer une concurrence réelle dès les premières semaines de son mandat. Donner leur chance aux jeunes n’est pas seulement un symbole : c’est aussi un excellent moyen d’évaluer leur capacité à répondre aux exigences du haut niveau avant que les matches officiels ne commencent.

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‎Lancer Alexis Colombet dès ce samedi constituerait donc un pari audacieux, mais loin d’être irréfléchi. Sans lui attribuer immédiatement un rôle majeur, le staff pourrait mesurer son potentiel dans un contexte moins exposé. Si le jeune portier répond présent, l’ASSE pourrait découvrir une nouvelle solution interne pour l’avenir, tout en envoyant un message fort à l’ensemble de son centre de formation.