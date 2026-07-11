Mercato Stade Rennais : Openda en prêt, le coup parfait ?

‎Loïs Openda est annoncé dans le viseur du Stade Rennais pour ce mercato estival. Alors qu’un transfert définitif semblait hors de portée il y a encore quelques jours, un changement de stratégie de la Juventus pourrait rebattre les cartes et offrir une opportunité inattendue au club breton.

‎Mercato Stade Rennais : Une fenêtre s’ouvre enfin pour Openda

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‎Le dossier Loïs Openda connaît un virage qui pourrait modifier les plans de plusieurs formations françaises. D’après les informations publiées par La Gazzetta dello Sport et relayées par plusieurs médias italiens, la Juventus ne ferait plus d’un transfert définitif du Belga sa priorité.

Les dirigeants bianconeri envisageraient désormais un prêt afin de permettre à l’attaquant belge de retrouver son meilleur niveau avant de réfléchir à une éventuelle vente dans un an. Pour le Stade Rennais, cette évolution change considérablement la donne. Jusqu’à présent, les exigences financières rendaient l’opération presque impossible.

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Avec une formule de prêt, le scénario devient beaucoup plus crédible, même si rien n’est encore acquis. Rennes n’est d’ailleurs pas seul sur le coup puisque le RC Lens, où Loïs Openda a laissé un souvenir impérissable, ainsi que l’Olympique Lyonnais suivent également l’évolution de la situation avec une attention particulière.

‎Pourquoi le vent a tourné à Turin

‎La Juventus espérait initialement valoriser rapidement son investissement. Mais la saison vécue par Loïs Openda en Italie n’a pas répondu aux attentes. Après avoir éclaboussé la Bundesliga de son talent sous les couleurs du RB Leipzig puis brillé auparavant avec Lens, l’international belge n’a jamais trouvé son rythme en Serie A.

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Son rendement offensif est resté bien en dessous des espérances. ‎Dans ces conditions, les dirigeants turinois auraient choisi une approche plus pragmatique. Plutôt que de vendre un joueur dont la valeur marchande s’est affaiblie, ils souhaitent lui offrir un environnement favorable pour relancer sa carrière.

Un prêt apparaît ainsi comme la solution la plus logique. Si Openda retrouve son efficacité, la Juventus pourrait espérer récupérer une indemnité plus importante lors du prochain mercato estival.

‎Rennes rêve, mais le défi financier reste immense

‎Pour le Stade Rennais, cette opportunité possède une véritable logique sportive. Le club cherche à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable d’apporter de la vitesse, de la profondeur et une réelle efficacité devant le but. Openda coche pratiquement toutes ces cases lorsqu’il évolue à son meilleur niveau. ‎La présence de Franck Haise constitue également un élément qui nourrit les spéculations.

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Les deux hommes ont connu une collaboration particulièrement fructueuse au RC Lens, où l’attaquant belge avait explosé en Ligue 1. Cette relation pourrait peser dans la réflexion du joueur. Toutefois, un obstacle majeur demeure : son salaire. Selon les estimations relayées depuis l’Italie, sa rémunération dépasserait les sept millions d’euros bruts annuels. Même avec un prêt, un partage conséquent de cette charge salariale serait indispensable pour rendre l’opération réalisable.

Un pari séduisant, mais loin d’être gagné

‎Sur le papier, accueillir Loïs Openda représenterait un formidable coup pour le Stade Rennais. La Ligue 1 connaît déjà ses qualités et l’attaquant n’aurait probablement pas besoin d’une longue période d’adaptation. Son explosivité, ses appels incessants et sa capacité à attaquer les espaces pourraient rapidement dynamiser l’attaque bretonne.

‎Mais un mercato ne se gagne pas uniquement sur les qualités sportives. Les équilibres financiers restent déterminants. Rennes devra convaincre la Juventus de participer largement au paiement du salaire, tout en devançant une concurrence qui s’annonce féroce. Lens possède un lien affectif évident avec son ancien buteur, tandis que Lyon surveille également l’évolution du dossier. ‎À ce stade, parler d’un accord serait prématuré.

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En revanche, le changement de stratégie de la Juventus redonne une véritable crédibilité à une opération qui semblait quasiment impossible il y a peu. Si les conditions économiques deviennent favorables, le Stade Rennais pourrait bien tenter un coup aussi ambitieux que spectaculaire. Dans un mercato où les opportunités de ce calibre sont rares, le club breton aurait tout intérêt à étudier ce dossier jusqu’au bout.