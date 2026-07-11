Mercato PSG : Campos prépare un coup surprise au milieu

Le PSG continue d’explorer de nouvelles pistes sur le mercato pour renforcer son entrejeu avant la reprise de la saison. Luis Campos aurait activé un dossier discret qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur.

‎Mercato PSG : Campos active la piste Schjelderup

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‎Le mercato parisien réserve souvent son lot de surprises, et celle-ci pourrait bien en être une. Alors que plusieurs noms prestigieux circulent depuis des semaines, la cellule de recrutement du PSG s’intéresse désormais à un profil beaucoup moins médiatisé mais particulièrement prometteur. Le joueur concerné est le Norvégien Andreas Schjelderup, dont les qualités techniques séduisent les décideurs parisiens.

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‎D’après les révélations de PSG Inside Actus, publiées sur X, le dossier est désormais étudié avec sérieux. Le jeune milieu offensif possède une grande polyvalence, capable d’évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain grâce à sa vision du jeu, sa créativité et sa facilité à éliminer ses adversaires.

‎Luis Campos accélère face à une concurrence déjà bien installée

‎Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, sait que le temps joue contre lui. Les recruteurs européens suivent également l’évolution du joueur, ce qui oblige le champion de France à avancer rapidement pour ne pas laisser filer une opportunité jugée intéressante. Actuellement engagé avec la Norvège à la Coupe du Monde, le joueur de 22 ans est évalué à 30 millions d’euros par Transfermarkt.

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‎Toujours selon PSG Inside Actus, l’AC Milan s’est déjà positionné sur ce dossier. Un club espagnol et une formation anglaise surveilleraient également la situation, même si leurs identités n’ont pas encore été dévoilées. Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper l’intérêt autour du Norvégien et compliquer les négociations.

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‎Un recrutement qui pourrait modifier les plans du Paris SG

‎Si cette piste venait à se concrétiser, elle illustrerait une nouvelle fois la stratégie de Luis Campos : miser sur de jeunes talents capables de progresser rapidement plutôt que de multiplier les signatures de stars confirmées.‎ L’arrivée d’Andreas Schjelderup offrirait davantage de solutions tactiques à Luis Enrique.

Sa polyvalence permettrait d’apporter de la fraîcheur dans plusieurs secteurs du milieu, tout en préparant l’avenir du club. Un pari qui pourrait s’avérer particulièrement rentable si le joueur confirme tout son potentiel sous les couleurs parisiennes.

‎Un pari fidèle à la méthode Campos

‎Cette piste paraît cohérente avec la politique sportive mise en place depuis plusieurs mercatos. Luis Campos privilégie des joueurs jeunes, techniques et dotés d’une importante marge de progression. Andreas Schjelderup correspond parfaitement à ce profil. ‎Reste désormais à transformer l’intérêt en action concrète.

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