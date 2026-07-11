Mercato OM : Lorenzi réalise un coup de maître avec Greenwood

‎Mason Greenwood à l’OM, c’est désormais terminé. A l’occasion de ce mercato estival, l’Anglais devrait devenir un joueur de Fenerbahçe dans les prochains jours. Oğuz Çetin, directeur sportif du club turc, a d’ailleurs confirmé son arrivée imminente à Istanbul.

‎Mercato OM : Greenwood à Fenerbahçe, c’est presque fait

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‎L’Olympique de Marseille touche au but dans l’un des dossiers les plus importants de son mercato estival. Après plusieurs jours de négociations discrètes, les échanges entre les dirigeants marseillais et Fenerbahçe ont considérablement accéléré. D’après les informations publiées par La Provence, les deux clubs sont désormais tout près de trouver un terrain d’entente pour le transfert de Mason Greenwood.

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‎Le signal le plus fort est venu de Turquie. Interrogé par des supporters, Oğuz Çetin, directeur sportif de Fenerbahçe, s’est montré particulièrement affirmatif en déclarant simplement : « Il arrive. » Une phrase courte, mais lourde de sens, qui laisse penser que les derniers détails restent essentiellement administratifs avant l’officialisation du transfert.

‎Une stratégie financière parfaitement maîtrisée

‎Cette opération ne se résume pas à une simple vente. À Marseille, le président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi ont cherché à construire une transaction capable de protéger les intérêts du club sur le long terme. Le montant évoqué oscille entre 40 et 50 millions d’euros, bonus compris, un chiffre particulièrement intéressant pour les finances olympiennes selon La Provence.

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‎Mais le véritable coup de maître réside dans la structure de l’accord. L’OM devrait conserver un pourcentage sur une future revente de Greenwood. Une précaution loin d’être anodine puisque Manchester United bénéficie déjà d’une clause similaire. En anticipant une éventuelle nouvelle explosion de la valeur marchande du joueur, les dirigeants marseillais maximisent les revenus potentiels du club bien au-delà du transfert actuel.

‎Greenwood, un pari sportif devenu un enjeu économique

‎Sur le terrain, personne ne remet réellement en cause le talent de Mason Greenwood. Son rendement offensif a confirmé qu’il demeure l’un des attaquants les plus efficaces de sa génération. Pourtant, son passé judiciaire continue de peser sur son image et a refroidi plusieurs clubs intéressés par son profil.

‎Cette situation a finalement joué en faveur de Fenerbahçe. Alors que plusieurs formations, dont l’AS Roma, ont étudié le dossier, le club stambouliote s’est montré beaucoup plus offensif. Ses dirigeants ont multiplié les contacts avec l’entourage du joueur et avec l’OM, allant jusqu’à effectuer le déplacement pour accélérer les discussions. Cette détermination semble aujourd’hui faire la différence.

‎Une vente qui peut changer le mercato marseillais

‎Pour Marseille, cette transaction représente bien davantage qu’un simple départ. L’arrivée d’une importante indemnité de transfert offrirait une marge de manœuvre bienvenue afin de poursuivre la reconstruction de l’effectif pendant ce mercato estival. Plusieurs renforts sont attendus et cette rentrée financière pourrait permettre au club d’accélérer sur plusieurs pistes.

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Cette opération illustre une évolution intéressante de la stratégie marseillaise. En obtenant un montant conséquent tout en sécurisant un pourcentage sur une future revente, Lorenzi réalise une négociation particulièrement habile. Si le transfert est officialisé dans les prochaines heures, l’OM pourrait disposer des ressources nécessaires pour franchir une nouvelle étape dans son projet sportif.