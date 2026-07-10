Mercato : L’OM pointe le nez, le FC Nantes sale la facture !

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, l’OM va devoir se montrer très convaincant avec Waldemar Kita et les dirigeants du FC Nantes. Explications.

Mercato OM : Waldemar Kita refuse 23M€ pour Matthis Abline

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L’OM pourrait perdre des cadres dans le secteur offensif durant ce mercato estival. Outre Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri pourrait aussi faire ses valises en cas de bonne offre. Le renforcement de ce secteur de jeu est donc l’une des priorités de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qui ont remplacé le duo Pablo Longoria – Medhi Benatia.

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Dans cette optique, Matthis Abline serait toujours dans les plans de l’Olympique de Marseille. Avec ses 8 buts et 6 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, l’attaquant de 23 ans conserve une belle cote sur le marché et ne devrait donc pas suivre le FC Nantes en Ligue 2.

Ce vendredi, le journal L’Équipe rapporte que le Paris FC aurait formulé une proposition ferme de 23 millions d’euros pour l’international espoir français. Mais sans compter avec la détermination de Waldemar Kita de réaliser une excellente vente dans ce dossier.

Selon le quotidien sportif, le président du FC Nantes aurait refusé la proposition du club parisien. Disposé à négocier un transfert pour Abline, le patron des Canaris attendrait un chèque encore plus important.

Matthis Abline, c’est au moins 30M€

L’Équipe souligne que Matthis Abline est la priorité du Paris FC au poste de numéro 9 pour la saison prochaine. Pour autant, la proposition formulée par les dirigeants parisiens aurait très peu de chances de convaincre le clan Waldemar Kita de vendre. Pour laisser filer son numéro 10, le FCN attendrait 7 millions d’euros de plus.

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« Selon nos informations, une offre de 23M€ a été formulée au FC Nantes, qui l’a refusée. La famille Kita en attend 30M€ plus des bonus et espère qu’un club de Premier League les lui offrira », indique le média francilien, qui ajoute que l’AS Monaco, qui a fait une offre de 17M€ et des bonus, serait aussi sur les rangs pour attirer Matthis Abline cet été. Tout comme des clubs anglais. De son côté, le principal concerné serait « intéressé par le projet du club de la famille Arnault.

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