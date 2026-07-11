Mercato ASSE : Thierno Ballo s’entraîne déjà avec les Verts

Alors que sa signature à l’ASSE n’est pas encore officielle, Thierno Ballo aurait participé à l’entraînement des Verts à l’Etrat, ce vendredi.

ASSE : Thierno Ballo participe à l’entraînement

La suite après cette publicité

L’ASSE a annoncé la signature officielle de Mamour Ndiaye (1,96 m). Il s’est engagé avec le club stéphanois pour 4 ans, jusqu’en juin 2030. Le gardien de but sénégalais débarque de Sarpsborg en Norvège. Il sera la doublure de Gautier Larsonneur.

En marge de la signature du portier de 20 ans, Peuple-Vert confirme la présence de Thierno Ballo au Centre Sportif Robert Herbin ce jour. Il a pris part à l’entraînement collectif, mais partiellement.

À voir

Mercato : Martin Terrier à l’OM, une grosse annonce tombe !

En attendant la finalisation de son contrat, l’ailier gauche s’est s’entraîné individuellement en compagnie d’un préparateur physique. Cependant, il a rejoint momentanément le groupe lors d’une séance dédiée aux coups de pied arrêtés, selon les informations du média spécialisé.

La présence de Thierno Ballo à l’entraînement confirme l’imminence de sa signature officielle à l’AS Saint-Etienne, comme annoncé vendredi matin. On peut déjà avancer sans risque de se tromper qu’il est la quatrième recrue estivale des Verts.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un premier transfert officialisé à Sainté

Mercato ASSE : Mamour Ndiaye, le nouveau gardien signe enfin

À voir

Mercato : L’OM pointe le nez, le FC Nantes sale la facture !

L’international autrichien rejoint le défenseur central Sohaib Naïr, le milieu offensif Jakob Breum et évidemment Mamour Ndiaye, à l’ASSE.