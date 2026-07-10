Mercato FC Nantes : Deal conclu, un top joueur attendu à Nantes  

Le duel entre l’ASSE et le FC Nantes pour Killian Corredor touche à sa fin. Alors que les Verts espéraient attirer l’attaquant français, c’est bien le club nantais qui devrait l’accueillir.

Mercato : Le FC Nantes double l’ASSE pour Killian Corredor !

La suite après cette publicité

C’est le FC Nantes qui rafle la mise. Longtemps courtisé par l’AS Saint-Étienne, Killian Corredor s’apprête finalement à revêtir la tunique jaune et verte.

Le quotidien L’Équipe a confirmé l’information ce vendredi. L’attaquant français de 25 ans quitte le SV Darmstadt 98, club de deuxième division allemande. Un contrat de quatre ans l’attend sur les bords de l’Erdre. Pour les Verts, le coup est rude. Le club stéphanois suivait de près l’ancien Ruthénois, espérant l’attirer dans le Forez pour en faire un pilier de son projet sportif.

À voir

Mercato : Le PSG répond sèchement à la Juve pour Kolo Muani

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un autre phénomène dit oui pour signer

La bataille faisait rage depuis plusieurs jours entre les deux prétendants. Nantes a gagné ce duel. Le projet des Canaris a séduit le joueur, impatient de revenir en France. Les dirigeants stéphanois visaient pourtant Corredor en priorité pour renforcer leur attaque.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita déchire une nouvelle offre pour cette star

Mercato FC Nantes : Kita prépare 5 gros transferts, c’est du lourd

À voir

Mercato Stade Rennais : Haise s’offre un nouveau renfort

Né à Montpellier, formé à Toulouse puis révélé à Rodez, le buteur n’a cessé de progresser. Ses statistiques sont impressionnantes. Saison 2023-2024 (Rodez) : 12 buts et 6 passes décisives. Première saison (Darmstadt) : 8 buts et 8 passes décisives. Saison dernière (Darmstadt) : 5 buts et 3 passes décisives. Le dénouement est imminent. Sauf surprise de dernière minute, le FC Nantes officialisera très vite l’arrivée de ce renfort offensif.