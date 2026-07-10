Mercato : Le PSG répond sèchement à la Juve pour Kolo Muani

La Juventus Turin insiste pour rapatrier Randal Kolo Muani lors de ce mercato estival. Mais le PSG ne compte pas brader son attaquant français de 27 ans. Explications.

Mercato : Le PSG ne lâchera pas Kolo Muani pour moins de 50M€

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À la recherche d’un attaquant de pointe pour la saison prochaine, la Juventus Turin continue de pousser pour convaincre le Paris Saint-Germain de lui céder Randal Kolo Muani. Après une première offre avoisinant les 33 millions d’euros pour un prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire, le club italien aurait transmis une seconde proposition de 38 millions d’euros à Luis Campos, à en croire La Gazzetta dello Sport.

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Le journal sportif précise même ce vendredi que les Bianconeri seraient prêts à rehausser leur offre jusqu’à 40 millions d’euros maximums. Cependant, les dirigeants parisiens trouvent ces montants insuffisants pour laisser partir définitivement Kolo Muani. En effet, la source transalpine assure que le club de la capitale française exigerait au moins 50 millions d’euros pour un joueur acheté à 95 millions d’euros il y a trois ans.

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Un écart de 12 millions d’euros séparerait donc les deux clubs à ce stade des discussions. Mais la Vieille Dame prévoit également de recruter le gardien d’Aston Villa, Emiliano Martinez, ce qui complique les calculs des décideurs turinois.

« Deux opérations distinctes, mais liées par un destin commun : plus la Juventus dépensera pour le gardien, moins elle pourra investir pour le numéro neuf, en l’occurrence, l’avant-centre français », écrit le quotidien italien.

Face à cette situation, le Paris SG ouvrirait désormais la porte à d’autres clubs, notamment anglais, pour Randal Kolo Muani, qui, lui, serait déterminé à rejoindre les rangs de la Juventus. Tottenham, Aston Villa, Crystal Palace et le Borussia Dortmund seraient notamment des alternatives crédibles pour le natif de Bondy.

Kolo Muani souhaite rejoindre la Juventus Turin

Comme l’été passé, le dossier Kolo Muani est bien parti pour occuper l’actualité mercato entre le PSG et la Juventus Turin durant une bonne partie de cet été. Le club italien ne souhaitant pas s’aligner sur les demandes financières du Paris Saint-Germain.

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Pour autant, le journaliste Gianluca Di Marzio assure que le vice-champion du monde 2022 n’aurait qu’un seul rêve cet été : retourner à la Juventus Turin, où il a brillé lors de la deuxième partie de saison 2024-2025.

« Il existe également des situations sans issue, comme celle de Dibu, Emiliano Martinez, le joueur étant toujours en sélection nationale et ne pouvant donc pas intervenir personnellement pour demander à Aston Villa de le laisser partir à la Juventus.

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C’est Kolo Muani qui s’en charge, car il a déjà prouvé par ses actes qu’il souhaitait rejoindre la Juventus, ce qui permet désormais au club bianconero d’avoir plus de poids dans les négociations avec le Paris Saint-Germain », explique le spécialiste mercato au micro de Sky Sport. Affaire à suivre…