Mercato : Pourquoi le PSG traîne le pas pour Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi est sur le départ. Le milieu de terrain de 18 ans ne devrait pas rester au LOSC la saison prochaine. Le PSG en pince pour le Marocain, mais un détail empêche Luis Campos de foncer véritablement sur ce dossier. Explications.

Mercato : Le problème du poste d’Ayyoub Bouaddi au PSG

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Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi expose son talent aux yeux de tous. Le milieu de terrain du LOSC se révèle, ce qui pourrait ainsi lui offrir de prestigieuses portes pour son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le jeune international marocain pourrait ne pas s’éterniser chez les Dogues, mais reste encore à déterminer son prochain club.

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Le Real Madrid, Manchester City, le Paris SG, Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich, tous s’arracheraient le natif de Senlis, pour lequel Olivier Létang viserait un transfert au-delà de 70 millions d’euros. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain part un atout considérable : la volonté du joueur. En effet, le journaliste Fabrice Hawkins assure que Bouaddi veut rejoindre le PSG en priorité, mais la question de son poste pose problème, puisque l’équipe de Luis Enrique est bien fournie au milieu de terrain.

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« Aujourd’hui, tout le monde veut venir. J’ai aussi été interrogé sur Bouaddi, lui aussi aimerait venir, mais la réalité, c’est qu’il n’y a pas de place au milieu et que sans départ c’est plus difficile », a notamment expliqué le spécialiste mercato de RMC sur le plateau de l’After Foot. Pour autant, le numéro 32 lillois fait l’unanimité au sein de la direction parisienne.

« Il plait énormément aux dirigeants du PSG »

En mettant la main sur Ayyoub Bouaddi, le double champion d’Europe en titre pourrait s’offrir un renfort de choix capable de combiner facilement avec Vitinha et Joao Neves. Mais ce transfert de Bouaddi à Paris ne serait pas aussi évident que cela malgré la volonté du milieu de terrain du LOSC Lille.

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« Bouaddi, ce n’est pas qu’il n’intéresse pas le PSG, il plait énormément aux dirigeants du PSG, mais dans une logique de cohérence, d’architecture de groupe que souhaitent Campos et Enrique, aujourd’hui ce sont des garçons qui ne rentrent pas tout de suite dans les plans », a ajouté Fabrice Hawkins.

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Autrement dit, sans départ dans l’entrejeu parisien cet été, Ayyoub Bouaddi ne rejoindra pas le collectif de Luis Enrique la saison prochaine.