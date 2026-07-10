Mercato : Urgent ! Bradley Barcola annonce son départ au PSG

Alors qu’il va disputer une demi-finale de Coupe du Monde avec la France, Bradley Barcola voit son avenir alimenter les rumeurs sur ce mercato estival. L’attaquant du PSG aurait annoncé son envie de départ à sa direction.

Mercato PSG : Bradley Barcola veut garder toutes ses options ouvertes

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Après avoir tout gagné avec le Paris Saint-Germain en trois saisons, Bradley Barcola pourrait bien se laisser convaincre par un autre challenge chez un autre grand d’Europe durant ce mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ailier de 23 ans, qui souhaite plus de régularité sur le terrain, pourrait quitter les rangs du PSG dans les semaines à venir.

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En effet, le média TEAMtalk, Barcola aurait officiellement annoncé à Luis Campos son envie de changer d’air et souhaiterait donc conserver toutes ses options ouvertes pour la suite de sa carrière. Devancé dans la hiérarchie des attaquants parisiens par Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais aimerait devenir la nouvelle tête de gondole d’un nouveau projet, notamment en Premier League.

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Surtout que Liverpool serait prêt à lui dérouler le tapis rouge en faisant de lui l’héritier de Mohamed Salah qui a annoncé son départ cet été. De son côté, le Paris SG ne serait pas forcément vendeur et l’aurait fait savoir au clan Barcola.

Barcola déclaré intransférable, mais…

Le PSG compte sur Bradley Barcola pour la suite de son projet. Luis Enrique apprécie énormément le profil du joueur et le considère comme un élément important de son système offensif. Cependant, le club de la capitale ne compte pas retenir un joueur contre son gré.

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Dans cette optique, le quotidien L’Équipe rapporte que la direction parisienne pourrait laisser partir Barcola si et seulement si l’un de ses prétendants débarque à la Factory avec une offre de 150 millions d’euros.

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