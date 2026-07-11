Mercato : L’OM dégote un redoutable ailier en Espagne

L’OM vise Haissem Hassan pour ce mercato estival. Et le prix est fixé : 12 millions d’euros.

Mercato : L’OM fonce sur Haissem Hassan

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12 millions d’euros. C’est le prix fixé pour Haissem Hassan, la nouvelle cible de l’OM. Pour réussir son recrutement sans vider ses caisses, le club de Frank McCourt doit viser des joueurs moins coûteux. Les recruteurs olympiens ciblent donc l’ailier de l’équipe d’Égypte, qui brille en Espagne.

Selon le quotidien Mundo Deportivo, Marseille a déjà entamé des pourparlers avec Real Oviedo. Les Marseillais veulent si un transfert est possible cet été. Le natif de Bagnolet refuse de jouer en deuxième division espagnole suite à la relégation de son club. Il refuse aussi de prolonger son bail.

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Libre dans un an, l’ailier se retrouve donc sur le marché. Pour s’attacher ses services, l’Olympique de Marseille doit lever une clause libératoire de 12 millions d’euros. Sur cette somme, Real Oviedo versera 40 % à Villarreal, l’ancien club du joueur. Les dirigeants marseillais sont chauds pour accueillir l’international égyptien cet été. Mais attention à la concurrence.

L’OM n’est pas seul sur le coup. Hassan sort d’une Coupe du monde réussie avec les Pharaons. Remplaçant au début, il a ensuite brillé face à l’Australie, puis contre l’Argentine en délivrant une passe décisive. Ces performances ont attiré des recruteurs anglais et saoudiens.

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Marseille possède toutefois un argument de poids : le joueur connaît parfaitement la France. Né à Bagnolet, formé au Paris FC puis à Châteauroux, l’ailier de 24 ans peut vite s’imposer sur la Canebière. Le club phocéen doit d’abord vendre Mason Greenwood pour passer à l’attaque. C’est cette vente seule qui débloquera le budget des dirigeants marseillais pour lancer le mercato.