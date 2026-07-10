Mercato OM : Lorenzi finalise une vente surprise à 8 M€ !

Le directeur sportif de l’OM poursuit son opération dégraissage. Grégory Lorenzi serait parvenu à acter le départ de Hamed Junior Traoré dans le cadre d’un accord estimé à 8 millions d’euros.

Mercato OM : Lorenzi envoie au Hamed Junior Traoré au Genoa

La suite après cette publicité

Grégory Lorenzi le sait. Il devra alléger la masse salariale de l’Olympique de Marseille cet été. C’est dans ce sens que plusieurs membres du vestiaire sont poussés vers la sortie. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubamenyang ou encore Leonardo Balerdi ne sont pas épargnés.

Lire aussi : Mercato OM : 12 M€, Lorenzi accélère pour l’après-Greenwood

Mais le premier à quitter le navire OM cet été sera sans doute Hamed Junior Traoré. L’international ivoirien va faire ses valises pour rebondir en Italie. Foot Mercato le confirme, un accord a été conclu avec le Genoa. Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat de 8 millions d’euros.

Saison compliquée à l’Olympique de Marseille

Notons que Hamed Junior Traoré a connu un exercice difficile à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif est arrivé l’été dernier de Bournemouth. Et il n’est jamais parvenu à faire son trouvé à l’OM. Ses soucis physiques l’ont empêché d’exprimer pleinement son potentiel sous le maillot phocéen.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Grosse tension autour d’un départ XXL en suspens

À voir

Mercato : Le RC Lens accélère la succession de Malang Sarr !

Ça chauffe à l’OM : Hojbjerg bloque une vente en or !

Ses 13 matchs de Ligue 1 cette saison ont été i suffisants pour convaincre de Grégory Lorenzi. Le directeur sportif de l’OM a décidé de l’envoyer au Genoa. Cette transaction permet aux Phocéens de réduire leur masse salariale. D’autres départs sont attendus.