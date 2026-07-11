Mercato ASSE : Réponse cash à l’Atalanta pour Davitashvili

Alors qu’une offre de l’Atalanta Bergame à l’ASSE pour Zuriko Davitashvili est révélée, le club ligérien lâche le prix de son buteur.

ASSE Mercato : L’Atalanta Bergame convoite Zuriko Davitashvili

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Meilleur buteur de l’ASSE et meilleur joueur de la Ligue 2 aux trophées UNFP de la saison 2025-2026, Zuriko Davitashvili (25 ans) a forcément attiré l’attention des recruteurs sur lui. Le Besiktas et le TSG Hoffenheim sont intéressés par ses services. Vendredi, Peuple-Vert a révélé une « belle offre » de l’Atalanta Bergame, d’un « montant à 8 chiffres ».

Quant à Evect, il croit savoir que le club lombard n’a pas encore transmis de proposition concrète, mais il est prêt à proposer entre 10 et 12 millions d’euros. Informé de l’intention de La Dea, la Direction de l’AS Saint-Etienne a fait connaître sa demande pour l’international Georgien (54 sélections).

Saint-Etienne exige au moins 20 M€ pour son buteur

D’après les informations de Geo Team, média spécialisé dans le football géorgien, le président Ivan Gazidis attend une offre atteignant au moins 20 millions d’euros. Kimer Sports Ventures se montre évidemment très exigent pour le décisif ailier gauche. Recruté à Bordeaux en juillet 2024 à 6 millions d’euros, ce dernier est évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

🚨 ASSE aren’t want to consider any offer for Zuriko Davitashvili below €20M 🟢



Atalanta BC haven't yet submitted an official bid for the Georgian, although are ready to offer €10–12 million for Zuriko.



ASSE already rejected offers from Beşiktaş and Olympiacos on these terms. pic.twitter.com/LckpvmLgkY — Geo Team (@Geo__team) July 11, 2026

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Il n’est donc pas question pour l’ASSE de brader Zuriko Davitashvili, dont l’excellente saison dernière (sur le plan individuel) a été couronnée par le titre de meilleur joueur du championnat. Il avait marqué 14 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs en championnat.