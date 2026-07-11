Mercato FC Nantes : Un top joueur déchire l’offre de Kita  

La piste s’est refermée. Annoncé sur la short-list de l’AS Saint-Étienne et du FC Nantes, Alexis Trouillet ne rejoindra finalement aucun des deux clubs. Le milieu de terrain de 25 ans a choisi de poursuivre sa carrière en Belgique.

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C’est un échec cuisant pour l’ASSE et le FC Nantes. Les deux clubs français suivaient de près Alexis Trouillet depuis l’ouverture du marché des transferts. Finalement, le milieu de terrain leur échappe complètement. Le joueur a choisi de s’engager officiellement avec le Standard de Liège.

Ni les Verts ni les Canaris ne verront donc le joueur de 25 ans renforcer leurs rangs cet été. Quittant Rodez, le milieu français a préféré l’exil en Belgique. Le RAF a lui-même officialisé ce départ. Le FC Nantes et l’ASSE devront chercher d’autres pépites.

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Recruté par le Rodez Aveyron Football durant l’hiver 2024-2025, le milieu a mis tout le monde d’accord. Ses premières entrées en jeu, d’abord comme remplaçant, s’avèrent convaincantes. Une vilaine blessure a freiné son élan à l’automne 2025. Heureusement, le joueur retrouve vite son meilleur niveau.

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Repositionné ensuite comme meneur de jeu reculé, il s’impose comme la plaque tournante de l’équipe et porte le RAF lors d’une fin de saison en boulet de canon. Durant l’exercice 2025-2026, Trouillet a cumulé 23 apparitions, dont 21 matchs en Ligue 2, sous le maillot ruthénois. Le jeune crack a grandement aidé le Rodez à arracher une place pour les barrages d’accession à la Ligue 1.