Mercato OL : Fonseca clarifie la situation de Malick Fofana

Alors que des départs sont prévus à l’OL, Paulo Fonseca a dû s’expliquer sur l’absence de Malick Fofana, lors du deuxième match amical de préparation.

OL : Malick Fofana absent contre Mâcon et Saint-Gall

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Évoquant la suite du mercato d’été de l’OL, Matthieu Louis-Jean avait confirmé un ou deux autres ventes à la suite d’Afonso Moreira, transféré au Bayer Leverkusen. De ce fait, les absences au sein de l’effectif de Paulo Fonseca sont très scrutées pendant la préparation, entamée le 30 juin dernier.

Absent face à Mâcon 71, mercredi, Malick Fofana n’a pas pris part au deuxième match amical contre le FC Saint-Gall (6-3), ce samedi. De quoi susciter des interrogations sur sa situation contractuelle. Est-il préservé parce qu’en instance de transfert ?

Fonseca sur l’absence de Fofana : « Nous ne voulons prendre aucun risque »

Interrogé après la rencontre, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais explique l’absence de l’international Belge (5 sélections). Il évoque plutôt une mesure de prudence, en raison d’un souci physique.

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« Malick Fofana s’est entraîné tous les jours avec nous. Naturellement, avec une gestion un peu différente par rapport à ce qui lui est arrivé. La question aujourd’hui était de savoir s’il était prêt ou nous devons attendre quelques jours », a-t-il fait savoir. Et la réponse du staff technique et médical a été : « Nous ne voulons prendre aucun risque maintenant. On a choisi de faire un travail différent aujourd’hui ».

Le retour du numéro 11 de Lyon est fixé

Pour la suite de la préparation, Paulo Fonseca a annoncé le retour du joueur de 21 ans lors de la prochaine rencontre amicale. « Avec cette progression de Malick, il devrait disputer des minutes lors du prochain match », a-t-il confié. Ce sera le mercredi 15 juillet contre le Servette FC, au stade Pierre-Rajon à Bourgoin-Jallieu.

Pour rappel, l’ailier gauche de l’OL avait été victime d’une entorse grave à la cheville en octobre 2025. Opéré, il avait manqué presque toute la suite de saison. Pour être plus précis, il avait joué 5 minutes contre l’AS Monaco (1-2), le 22 mars 2026, puis 19 minutes lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, contre le RC Lens (0-4). C’était le 17 mai 2026.

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Pour revenir au mercato du club rhodanien, Malick Fofana fait partie des joueurs les mieux valorisés, soit 30 M€ selon Transfermarkt. Il a cependant été acheté à 19,5 M€ en janvier 2024.