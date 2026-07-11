Mercato : C’est acté, un défenseur du PSG annonce son départ

L’exode se poursuit chez les titis. Un jeune latéral gauche vient d’annoncer officiellement son départ du PSG. Il pourrait poursuivre son apprentissage en Ligue 1 ou faire le grand saut chez un grand d’Europe.

Mercato : L’exode des titis continue au PSG

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Arrivé en juillet 2023 en provenance de Melun Jeunes, Emmanuel Mbemba quitte les rangs du PSG. En fin de contrat stagiaire le 30 juin, le défenseur de 18 ans a annoncé ces dernières son départ du Paris SG sur son compte Intagram.

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« Aujourd’hui s’achève un chapitre important de mon parcours. Après trois années passées au centre de formation du Paris Saint-Germain, le moment est venu pour moi d’écrire une nouvelle page. Le PSG m’a offert une opportunité unique. Ce club m’a permis de grandir, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme, en me transmettant des valeurs, une exigence et un état d’esprit qui me suivront toute ma carrière.

J’ai eu la chance de vivre des moments inoubliables : remporter la Coupe Gambardella, deux championnats de France U19 consécutifs et avoir l’honneur de porter le brassard de capitaine. Des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Merci à tous les entraîneurs, éducateurs, staffs, dirigeants, coéquipiers et à toutes les personnes qui m’ont accompagné durant ces trois années.

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Merci également à mon agent pour sa confiance et son accompagnement, ainsi qu’à mes professeurs et à l’équipe pédagogique qui m’ont permis d’obtenir mon baccalauréat. Enfin, merci à ma famille pour son soutien, sa confiance et tous les sacrifices consentis depuis le premier jour. Je quitte le Paris Saint-Germain avec une immense gratitude pour tout ce que ce club m’a apporté. Merci pour tout », a notamment écrit Emmanuel Mbemba sur le réseau social.

Après Mathis Jangeal, qui a rejoint Famalicao, Pierre Mounguengue, qui va lancer sa carrière au Dynamo Kiev, Samba Coulibaly et Elijah Ly, qui ont signé au FC Bruges et Noah Nsoki, visé par le Dinamo Zagreb et le Vitoria SC, le capitaine des U19 du PSG va lui aussi partir cet été.

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S’il n’a pas dévoilé sa prochaine destination, Emmanuel Mbemba serait dans le viseur de l’AS Monaco et d’Arsenal FC.