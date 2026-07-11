Mercato OM : Un gros transfert est bouclé à Marseille !

La direction de l’OM se débarrasse d’un indésirable. Hamed Junior Traoré va prendre la direction de l’Italie pendant ce mercato estival.

Mercato OM : Hamed Junior Traoré dit au revoir à Marseille

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L’OM accélère enfin dans le sens des départs. En quête de liquidités pour assainir ses finances, le club marseillais vient de trouver un accord avec le Genoa pour Hamed Junior Traoré. Les deux directions se sont accordées sur un prêt. Celui-ci intègre une option d’achat fixée à un peu plus de 8 millions d’euros.

Le milieu offensif de 26 ans avait rejoint la Provence l’été dernier, prêté avec obligation d’achat par Bournemouth. Mais son aventure phocéenne a tourné court. Une lourde blessure a gâché ses premiers mois, avant qu’il ne retrouve des sensations après la trêve hivernale. Transféré définitivement à l’issue de l’exercice, l’ancien Auxerrois quitte déjà Marseille. Il n’aura pas réussi à s’y imposer.

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L’Italie tend à nouveau les bras au joueur, courtisé également par plusieurs cadors européens. C’est finalement le Genoa qui décroche sa signature, devançant l’AJA et l’OGC Nice. Le deal est gagnant-gagnant. L’écurie italienne s’offre un renfort solide sans casser sa tirelire, tandis que Marseille va toucher un joli chèque.

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Cette opération est bienvenue les finances marseillaises. Le départ de Traoré libère 4 millions d’euros de salaire sur la saison prochaine. En attendant de boucler la vente de Mason Greenwood, la direction olympienne poursuit son dégraissage. L’objectif des dirigeants phocéens est d’équilibrer les comptes pour vivre une saison sereine.