Mercato OM : 12M€, Marseille a trouvé son renfort défensif

‎‎L’OM accélère son mercato estival et cible un nouveau renfort pour consolider son couloir droit. Le club marseillais suit de très près la piste menant à Jackson Tchatchoua, dont la valeur est estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

‎Mercato OM : Jackson Tchatchoua, une piste qui reprend de l’épaisseur

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‎L’OM n’a jamais totalement oublié Jackson Tchatchoua. Déjà suivi lors de son passage à l’Hellas Vérone, l’international camerounais figure de nouveau parmi les profils étudiés par la direction olympienne. Son expérience acquise en Angleterre renforce aujourd’hui son attractivité.

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‎D’après Transferfeed, la situation de Wolverhampton pourrait favoriser un départ. Relégué en Championship, le club anglais doit rééquilibrer son effectif, ouvrant ainsi la porte à plusieurs négociations. Marseille surveille attentivement cette opportunité sans être seul sur le dossier.

‎Une équation financière loin d’être simple

‎Le talent du défenseur ne fait guère débat, mais son coût représente un véritable défi. Transfermarkt évalue le joueur à environ 12 millions d’euros, un montant conséquent pour les finances marseillaises. ‎À cela s’ajoute un salaire estimé à près de 3 millions d’euros par saison.

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Des émoluments hérités de la Premier League qui compliquent les discussions. Le Stade Rennais, plusieurs formations anglaises ainsi que Villarreal suivent également son évolution, ce qui renforce la concurrence.

‎Une arrivée qui changerait le visage de Marseille

‎Si Marseille parvient à conclure cette opération, Bruno Genesio disposerait d’un latéral capable d’apporter de la vitesse, de la puissance et une vraie activité offensive. Un profil moderne, recherché dans le système du technicien français. ‎Une telle signature enverrait aussi un message fort aux concurrents de Ligue 1.

L’OM montrerait sa volonté de bâtir un effectif capable de répondre aux ambitions élevées du club tout au long de la saison. ‎Le dossier Tchatchoua illustre parfaitement les défis du mercato marseillais. Le joueur possède les qualités sportives attendues, mais l’aspect financier demeure le principal obstacle.

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Entre indemnité de transfert, salaire élevé et concurrence étrangère, chaque paramètre pèsera dans la balance. ‎Si Marseille trouve un accord équilibré, cette opération pourrait rapidement devenir l’un des coups les plus intéressants de son été. Encore faudra-t-il transformer un intérêt concret en signature officielle, ce qui est souvent la partie la plus délicate d’un mercato.