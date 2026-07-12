Mercato ASSE : Il fait ses adieux et se dirige loin des Verts

‎L’ASSE espérait convaincre Killian Corredor de renforcer son secteur offensif, mais le dossier a finalement pris une tout autre direction. Malgré une offre compétitive, les Verts voient l’attaquant français s’éloigner, tandis que son départ de son club est désormais acté.

‎Mercato ASSE : Le dossier Corredor bascule définitivement

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‎Le suspense touche pratiquement à sa fin. Selon les informations de Florian Plettenberg (Sky Sport Allemagne), confirmées par L’Équipe, Killian Corredor a fait ses adieux à ses coéquipiers du SV Darmstadt 98. Un geste qui ne laisse guère de place au doute sur son avenir immédiat.

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‎L’ASSE figurait pourtant parmi les prétendants les plus sérieux. Les dirigeants stéphanois avaient identifié le profil du joueur pour apporter davantage de vitesse, de mobilité et d’efficacité à une attaque appelée à évoluer dans un championnat particulièrement exigeant. Mais le choix du joueur s’est finalement orienté vers une autre destination.

‎Pourquoi Saint-Étienne n’a pas eu le dernier mot

‎Le FC Nantes a accéléré au moment décisif. Toujours d’après Sky Sport Allemagne et L’Équipe, un accord total a été trouvé avec Darmstadt autour d’un transfert estimé à deux millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter plusieurs bonus. Le futur contrat porterait sur quatre saisons.

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‎Saint-Etienne aurait pourtant présenté une proposition comparable. La différence ne s’est donc pas jouée uniquement sur le plan financier. Le projet sportif nantais ainsi que la volonté du joueur de rejoindre les Canaris auraient pesé lourd dans sa réflexion. Son entourage souhaitait également un retour en France, une perspective qui se concrétise désormais.

‎Un coup dur pour le mercato des Verts

‎Pour Saint-Étienne, cette issue oblige déjà les dirigeants à revoir leurs plans. Corredor cochait plusieurs cases recherchées par le club : capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, rapide dans les transitions et efficace devant le but, il représentait un renfort susceptible de faire la différence sur une saison de Ligue 2.

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‎Ce contretemps ne remet toutefois pas en cause les ambitions stéphanoises. Le marché est encore long et les Verts disposent de temps pour explorer d’autres pistes. En revanche, voir un concurrent direct réussir ce recrutement ajoute une dimension supplémentaire à la rivalité entre deux clubs historiques désormais engagés dans la même course vers la remontée.

‎Saint-Etienne contrainte de revoir ses plans

‎Ce dossier rappelle une réalité du marché des transferts : une offre similaire ne garantit jamais une signature. Le choix final appartient toujours au joueur, qui prend en compte de nombreux critères, du projet sportif à son ressenti personnel. ‎Pour l’ASSE, l’essentiel sera désormais de réagir rapidement plutôt que de s’attarder sur cet échec.

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Les meilleurs mercatos sont souvent ceux des clubs capables de rebondir après un refus. Si les Verts parviennent à identifier une alternative du même niveau, cette désillusion pourrait rapidement n’être qu’un simple épisode d’un été encore très animé.