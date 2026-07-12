Mercato OM : C’est confirmé pour cette révélation du Mondial

‎L’OM continue d’explorer le mercato avec l’ambition de renforcer son secteur offensif avant la reprise. Le club marseillais suit de près Haissem Hassan, l’une des révélations de la dernière Coupe du Monde, même si le dossier reste encore à un stade préliminaire.

Mercato OM : Un intérêt de Marseille confirmé pour Haissem Hassan

La suite après cette publicité

‎L’Olympique de Marseille poursuit son travail de fond sur le mercato estival. Les dirigeants olympiens multiplient les prises d’informations afin d’anticiper les besoins de l’effectif, tout en gardant un œil attentif sur les opportunités susceptibles de renforcer l’équipe. Parmi les profils étudiés figure désormais Haissem Hassan, comme l’affirme Mundo Deportivo.

Lire aussi : Mercato : 12 M€, Lorenzi accélère pour l’après-Greenwood

‎À 24 ans, l’ailier du Real Oviedo présente un profil séduisant. Percutant, capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque et doté d’une belle qualité de dribble, l’international égyptien correspond au type de joueur recherché par Marseille. Pour autant, aucune offre officielle ni négociation avancée n’a été révélée à ce jour.

Un dossier déjà semé d’obstacles

‎Si l’intérêt de Marseille se confirme, le club phocéen devra composer avec plusieurs difficultés. D’après Mundo Deportivo, le Real Oviedo ne compte pas négocier à bas prix et renvoie les prétendants vers la clause libératoire fixée à 12 millions d’euros.

À voir

Mercato ASSE : Il fait ses adieux et se dirige loin des Verts

‎La concurrence risque également de compliquer la tâche des dirigeants marseillais. Des clubs anglais ainsi que plusieurs formations saoudiennes surveilleraient également l’ancien joueur de Châteauroux. Dans ce contexte, chaque semaine pourrait faire évoluer le rapport de force sur ce dossier.

Une opération liée aux ventes marseillaises

‎Avant de passer concrètement à l’action, Marseille devra d’abord équilibrer ses comptes. Plusieurs départs sont attendus afin de dégager des liquidités et d’offrir davantage de marge de manœuvre au club sur le marché des transferts.

Lire aussi : Mercato OM : Un gros transfert est bouclé à Marseille !

‎Autre élément à prendre en considération : Villarreal conserve un intérêt financier dans une future vente du joueur. Le club espagnol toucherait 40 % du montant d’un éventuel transfert, un paramètre qui pourrait influencer les discussions entre les différentes parties.

Un pari séduisant pour Marseille

‎Haissem Hassan possède un parcours atypique. Formé en France avant de poursuivre sa progression en Espagne, il a choisi de représenter l’Égypte sur la scène internationale. Lors de la Coupe du Monde 2026, sa passe décisive face à l’Argentine a attiré l’attention de nombreux recruteurs et renforcé sa cote sur le marché.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : 12M€, Marseille a trouvé son renfort défensif

À voir

Mercato PSG : Encore un autre crack parisien sur le départ

OM : Bruno Genesio tient ses belles surprises de l’été

‎Sur le papier, son profil offre plusieurs garanties sportives et une réelle marge de progression. Néanmoins, l’Olympique de Marseille devra faire preuve de patience. Entre les ventes prioritaires, une concurrence déjà installée et un coût de transfert conséquent, cette piste apparaît crédible mais reste encore loin d’être bouclée. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si l’intérêt évoqué par Mundo Deportivo se transformera en véritable offensive.