Mercato OM : Un jackpot bienvenu pour Marseille !

‎L’OM pourrait voir ses caisses se remplir sans avoir à vendre un joueur. Grâce à une clause négociée lors du départ d’Azzedine Ounahi, le club phocéen espère profiter d’un transfert qui pourrait lui rapporter plusieurs millions d’euros.

‎Mercato OM : Le coup caché qui pourrait faire sourire la direction

La suite après cette publicité

‎Marseille n’est plus concerné sportivement par le parcours d’Azzedine Ounahi, mais il garde un œil particulièrement attentif sur son avenir. Le milieu marocain, désormais sous les couleurs de Gérone, suscite un intérêt grandissant, notamment du côté de l’Ajax Amsterdam. Si les discussions aboutissent, l’OM pourrait être l’un des grands gagnants de cette opération.

Lire aussi : Info Mercato : Azzedine Ounahi écoeure salement Marseille !

À voir

Mercato ASSE : Une première décision-choc de Cathro tombe !

‎Au moment de céder l’international marocain au club espagnol, les dirigeants olympiens avaient pris soin d’intégrer une clause stratégique. D’après les informations évoquées par Onze Mondial, Marseille percevrait 30 % du montant d’une future revente. Une précaution qui pourrait aujourd’hui se transformer en véritable récompense financière.

‎Une clause visionnaire qui change complètement la donne

‎Cette disposition contractuelle pourrait rapporter bien davantage que certains transferts réalisés directement par le club. Si Gérone venait à céder Ounahi au montant de sa clause libératoire, estimée à 25 millions d’euros, l’OM récupérerait environ 7,5 millions d’euros. Même en cas d’accord à un tarif inférieur, les bénéfices resteraient particulièrement intéressants.

Lire aussi : INFO Mercato : Incroyable, Marseille refuse un chèque de 8M€ !

‎Toujours selon Onze Mondial, une vente à 20 millions d’euros offrirait près de 6 millions d’euros aux Olympiens, tandis qu’un transfert conclu autour de 15 millions permettrait tout de même d’encaisser environ 4,5 millions d’euros. Dans un mercato où chaque euro compte, une telle rentrée d’argent représenterait une véritable bouffée d’oxygène.

‎Un bonus qui pourrait faire du bien au mercato marseillais

‎Une telle manne financière offrirait davantage de flexibilité aux dirigeants marseillais. Sans vendre un joueur supplémentaire, le club disposerait de ressources nouvelles pour poursuivre son recrutement ou sécuriser certains dossiers jugés prioritaires.‎ Cette perspective arrive à un moment opportun.

À voir

Mercato : 20M€, le PSG craque pour un monstre de Serie A !

Marseille cherche à construire un effectif capable de répondre aux ambitions du club tout en maintenant un équilibre financier. Recevoir plusieurs millions d’euros grâce à un ancien joueur constituerait un scénario idéal, presque comparable à un transfert inattendu tombé du ciel.

‎Une leçon de gestion

‎Cette situation démontre qu’un mercato ne se résume pas uniquement aux signatures et aux départs annoncés en grandes pompes. Les clauses négociées au moment des ventes peuvent produire des effets plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard.

Celle intégrée dans le dossier Ounahi illustre parfaitement cette stratégie. ‎Si l’Ajax Amsterdam et Gérone trouvent finalement un terrain d’entente, Frank McCourt et les dirigeants marseillais auront toutes les raisons de se réjouir.

Lire la suite sur l’OM :

INFO Mercato : Première visite médicale programmée à Marseille !

C’est bouclé, le transfert de Greenwood est annoncé !

À voir

INFO Mercato : Première visite médicale programmée à l’OM !

Sans intervenir directement dans les négociations, l’Olympique de Marseille pourrait transformer un transfert déjà rentable en une nouvelle source de revenus. Une preuve que les meilleures opérations ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit, mais souvent celles qui ont été préparées avec intelligence dès le premier jour.