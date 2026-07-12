Mercato : 20M€, le PSG craque pour un monstre de Serie A !

Malgré la présence de Matvey Safonov, Lucas Chevalier et l’arrivée récente du jeune Alessandro Longoni, le PSG regarderait encore le marché des gardiens de but. Aux dernières nouvelles, un grand nom de Serie A serait dans le viseur des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Mercato : Le PSG s’intéresse à un international japonais

La suite après cette publicité

Alors que Matvey Safonov a été décisif dans la conquête du back to back en Ligue des Champions, le PSG n’exclurait pas forcément le recrutement d’un nouveau numéro 1 dans les buts. Et au moment, où le nom de Diogo Costa est évoqué avec insistance avant d’être démenti, une autre piste se profile.

Lisez aussi : PSG Mercato : Manchester City menace la succession de Donnarumma

À voir

OM : C’est bouclé, le transfert de Greenwood est annoncé !

En effet, selon les informations relayées ce dimanche par la journaliste Yvonne Alessandro, le club de la capitale française serait sur les traces de Zion Suzuki pour renforcer son poste de gardien de but. Auteur de solides performances sous les couleurs de Parme, l’international japonais a réalisé une bonne Coupe du Monde, ce qui a éveillé l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG et la Juventus Turin.

Éliminé de la compétition mondiale, le portier de 23 ans prochainement être amené à prendre une décision pour son avenir. De son côté, le club italien se dit déjà disposé à le voir partir cet été, mais de préférence à l’étranger.

Zion Suzuki, prochain gardien du Paris SG ?

Zion Suzuki plaît aux dirigeants du Paris SG, qui apprécient son profil et son potentiel. Deux ans après son arrivée en provenance de Saint-Trond pour 8,2 millions d’euros, le natif de New Jersey s’est rapidement imposé comme un gardien prometteur dans le championnat italien.

Lisez aussi : Mercato : Le Stade Rennais tente un coup de folie au PSG !

À voir

OL Mercato : 20M€, un départ majeur se profile à Lyon !

Luis Campos et Luis Enrique suivent donc attentivement son évolution et pourraient même étudier cette piste dans les prochains mois. Et cela tombe bien, puisque la direction de Parme n’entend pas le retenir forcément cet été.

Dans une interview accordée à Gazzetta di Parma, le directeur général de Parme, Federico Cherubini a notamment déclaré à propos de Suzuki : « il souhaite jouer dans les compétitions européennes. Il est plus probable qu’il y parvienne en partant à l’étranger plutôt qu’en Italie. Il a réalisé une très bonne Coupe du monde, et nous savons qu’il pourrait partir prochainement. »

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Nouveau rebondissement pour Randal Kolo Muani

Mercato PSG : Campos a tout préparé, 3 arrivées XXL validées

À voir

Mercato ASSE : Une première décision-choc de Cathro tombe !

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Zion Suzuki pourrait être transféré dès cet été pour un prix supérieur à 20 millions d’euros. Reste à voir si le Paris Saint-Germain ira jusqu’au bout dans ce dossier.