OM : C’est bouclé, le transfert de Greenwood est annoncé !

Sauf extraordinaire, Mason Greenwood ne sera plus un joueur de l’OM à l’issue de ce mercato estival. Alors que l’attaquant anglais doit opérer un choix entre deux clubs, les rumeurs annoncent déjà sa future destination.

Mercato OM : Mason Greenwood en route pour la Turquie ?

La suite après cette publicité

Ces derrières jours, diverses sources, dont le journal La Provence et ESPN, ont annoncé que l’OM disposait de deux accords avec l’Atlético Madrid et Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood. Les deux clubs avaient pratiquement formulé la même offre de 45 millions d’euros, bonus compris, mais avec des propositions salariales différentes.

Lisez aussi : OM : Le transfert de Mason Greenwood officialisé dans 24h !

À voir

INFO Mercato : Urgent ! Le SRFC boucle un gros coup à 28M€

Le média américain assurait même que l’ancien joueur de Manchester United devait prendre sa décision dans les prochaines vingt-quatre heures. Et il semble que Mason Greenwood a effectivement tranché quant à la suite de sa carrière. En effet, selon les informations du quotidien turc Fanatik, les supporters de Fenerbahçe peuvent crier « victoire », puisque leurs dirigeants sont parvenus à arracher l’accord définitif de l’attaquant marseillais.

« Le transfert de Mason Greenwood se termine bien ! Il signe à Fenerbahçe. Le club aurait trouvé un accord avec Marseille concernant le transfert de Mason Greenwood, un joueur qu’ils suivaient depuis longtemps. L’international anglais devrait arriver prochainement à Istanbul pour passer sa visite médicale et signer son contrat », assure le média spécialisé.

Même son de cloche du côté de côté de Samet Çayir, correspondant de Fanatik auprès du Fenerbahçe, qui confirme que l’accord tourne autour d’un transfert à 39,5 millions d’euros, plus des variables.

À voir

INFO Mercato : Incroyable, l’OM refuse un chèque de 8M€ !

Lisez aussi : Mercato OM : Revirement spectaculaire pour Mason Greenwood

« Fenerbahçe a trouvé un accord avec Marseille pour le transfert de Mason Greenwood, pour un montant de 39,5 millions d’euros, plus des bonus. Le contrat inclut également des primes de performance et de championnat. Manchester United a informé Marseille qu’il ne lèverait pas l’option de rachat de Greenwood », écrit Fanatik sur ses réseaux sociaux.

Avec cette option, l’Olympique de Marseille ne devrait pas verser un gros montant à Manchester United, conformément au deal passé il y a deux ans, lors de l’arrivée du joueur en France. Concernant le salaire, à Istanbul, le natif de Bradford devrait percevoir environ 1 million d’euros par mois, en fonction de ses performances et des résultats de son club, notamment en Championnat.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Le coup de génie pour Mason Greenwood !

À voir

Mercato : Le Stade Rennais tente un coup de folie au PSG !

OM : Bombe, le transfert de Mason Greenwood bouclé dans 48H

Samedi, l’autre média turc Fotomac annonçait déjà que les dirigeants du Fener s’activaient en coulisses pour la présentation de Mason Greenwood ce dimanche ou lundi. Tout serait donc fin prêt pour accueillir l’Anglais à Istanbul comme une rock-star.