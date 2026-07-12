INFO Mercato : Incroyable, l’OM refuse un chèque de 8M€ !

Malgré sa situation financière précaire, l’OM ne compte pas brader ses joueurs durant ce mercato estival. Le club olympien aurait ainsi refusé un joli chèque de 8 millions d’euros ces dernières heures.

Mercato : L’OM en pleine réflexion pour un gardien

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Doublure de Geronimo Rulli, dont l’avenir n’est pas encore fixé, Jeffrey De Lange pourrait lui aussi quitter les rangs de l’OM cet été. À un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, le gardien de but de 28 ans aimerait rejoindre un club qui lui permettra de retrouver une place de titulaire la saison prochaine.

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Annoncé un partout en Europe, le portier marseillais pourrait prendre la direction de Twente, où il a déjà passé cinq ans (2017-2022 avant de rejoindre Go Ahead Eagles. D’après les informations relayées ce dimanche par le journal La Provence, le club hollandais aurait transmis une première offre de 8 millions d’euros à l’OM.

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Une proposition immédiatement repoussée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qui n’auraient pas donné suite favorablement à cette première approche. Le quotidien régional ajoute que Twente serait revenu à la charge avec « un nouveau montage financier » et d’un montant supérieur à priori, et attendrait une réponse ferme dans les prochains jours.

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Toujours selon la même source, le nouveau staff de l’OM et l’entraîneur Bruno Genesio n’auraient pas encore tranché pour le poste de gardien de but. Dans ce contexte, l’avenir de Jeffrey de Lange reste ouvert, alors que Twente continue de pousser pour tenter d’obtenir son transfert. De son côté, le portier néerlandais souhaiterait clairement profiter de ce mercato estival pour changer d’air et rejoindre un nouveau projet, où il aura plus de responsabilités.

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