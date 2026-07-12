OL Mercato : 20M€, un départ majeur se profile à Lyon !

Déterminé à assainir ses comptes avec son brillant passage devant le gendarme financier du football français, la DNCG, l’OL serait prêt à procéder à une vente majeure durant ce mercato estival. Explications.

Mercato : L’OL vise une plus-value avec une recrue estivale

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Arrivé incognito il y a un an contre un chèque de 7,5 millions d’euros, Pavel Sulc a marqué les esprits avec une saison 2025-2026 époustouflante sous les couleurs de l’OL. Auteur de 15 buts et 10 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 25 ans s’est imposé comme l’un des joueurs les plus efficaces de l’effectif lyonnais.

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Et tout logiquement, ses performances ont été observées au-delà des frontières du championnat français. Si bien que les dirigeants de l’OL seraient ouverts au départ de l’international tchèque afin de financer l’arrivée d’un numéro 9 de calibre mondial. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, Pavel Sulc pourrait ainsi faire prochainement ses valises si un club se présente avec un gros chèque.

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En effet, le journal Le Progrès annonce ce dimanche que l’ancien joueur de Viktoria Plzen pourrait quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines s’il en fait la demande. Surtout que son transfert pourrait rapporter gros.

« Le départ surprise pourrait être celui de Pavel Sulc, si un candidat à l’achat devait se montrer généreux », précise le quotidien régional, qui rappelle que le natif de Karlory Vary est estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt. L’objectif de l’OL serait d’empocher une somme plus importante que cette estimation du joueur par le site spécialisé.

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