Mercato PSG : Nouveau rebondissement pour Randal Kolo Muani

Malgré les rumeurs évoquant l’abandon de la piste Randal Kolo Muani par la Juventus Turin, les discussions se poursuivent bien entre le PSG et le club italien pour l’attaquant français. Toutes les parties espèrent un accord dans les prochains jours.

« La Juventus et le PSG restent en pourparlers » pour Randal Kolo Muani

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Au micro de Sky Sport, le directeur sportif de la Juventus Turin, Giovanni Carnevali, a récemment fait le point sur le dossier Randal Kolo Muani. Le dirigeant italien a notamment confirmé que les négociations avec le Paris Saint-Germain n’ont pas du tout avancé et qu’il se concentrait désormais sur d’autres pistes.

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« Le prix demandé n’a pas été revu à la baisse et nous n’avons pas augmenté notre offre. Je ne me concentrerai pas uniquement sur lui. La porte reste ouverte pour Vlahovic et Sorloth », a expliqué l’homme fort de la Vieille Dame. Des propos qui ont fait dire à certaines sources que le club turinois avait abandonné l’idée de rapatrier Kolo Muani lors de ce mercato estival.

Une position démentie par Fabrizio Romano. Selon les dernières informations du célèbre journaliste italien, « la Juventus et le PSG restent en pourparlers pour Randal Kolo Muani alors que la Juve a confirmé son projet d’améliorer sa proposition. »

Alors que les dirigeants parisiens ont refusé leur première offre de 35 millions d’euros, les Bianconeri seraient donc prêts à rehausser leur proposition afin d’aboutir à un accord pour l’international français de 27 ans. Surtout que le principal concerné ne jure que par la Juve.

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« Randal Kolo Muani veut la Juventus, les discussions entre les clubs continuent. On attend désormais la décision du PSG », précise Fabrizio Romano. Et selon les derniers échos autour de ce dossier, les pensionnaires de l’Allianz Stadium souhaiteraient toujours un prêt de Randal Kolo Muani, mais avec une option d’achat obligatoire revue à la hausse de 40 millions d’euros.

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