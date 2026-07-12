Mercato ASSE : Une première décision-choc de Cathro tombe !

Fraîchement nommé sur le banc de l’ASSE en remplacement de Philippe Montanier, Ian Cathro prend déjà ses marques dans le Forez. L’entraîneur écossais a pris une première décision fracassante au sein de l’effectif des Verts.

Mercato ASSE : Ian Cathro nomme un nouveau capitaine

La suite après cette publicité

Ian Cathro redistribue déjà les cartes à l’AS Saint-Étienne. Alors que le gardien Gautier Larsonneur figurait bien dans le onze de départ face au club suisse de Biel-Bienne, ce samedi en match amical, c’est Julien Le Cardinal qui est entré sur la pelouse avec le brassard de capitaine. Si certains observateurs ont pensé à un simple choix du moment de l’entraîneur stéphanois, mais les propos du défenseur central à la fin de la rencontre annonce une petite révolution chez les Verts.

Lisez aussi : ASSE : Ian Cathro s’offre un leader taillé pour la Ligue 2

En effet, après le match, le joueur de 28 ans a expliqué que Cathro lui a annoncé, peu avant le coup d’envoi, qu’il sera le capitaine de l’ASSE cette saison. Mais l’ancien défenseur du Stade Brestois refuse d’y voir un changement de statut, mais plutôt une responsabilité supplémentaire, sans imaginer bouleverser son quotidien.

À voir

OM : C’est bouclé, le transfert de Greenwood est annoncé !

« Déjà de la responsabilité. Je pense que je vais essayer de ramener ce que j’ai ramené même sans le capitanat. Je resterai le même. On va avoir peut-être un peu plus de responsabilités, mais ça ne va pas changer grand-chose à ma personnalité et à mon comportement dans la vie de tous les jours et au sein du groupe », a déclaré le nouveau capitaine de l’ASSE.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Ian Cathro proche de perdre un autre cadre

De son côté, le successeur de Philipe Montanier a assuré que le choix de Le Cardinal est une préférence personnelle. « J’ai choisi mon capitaine et nous allons poursuivre avec ce que vous avez vu aujourd’hui. Nous sommes en train de construire un groupe, une équipe et nous avons besoin d’avoir des leaders importants. Julien [le Cardinal] sera le capitaine, Gautier [Larsonneur]sera un de nos leaders.

Lire la suite sur l’ASSE

Mercato ASSE : Sohaib Naïr renforce l’équipe d’Ian Cathro

À voir

OL Mercato : 20M€, un départ majeur se profile à Lyon !

ASSE : Le mercato bloqué par Ian Cathro, voici la raison !

En tant que coach, j’ai une préférence personnelle : je préfère que mon capitaine soit sur le terrain, puisse être dans le coeur du jeu, plutôt que dans les buts », a notamment expliqué l’Écossais pour sa première sur le banc de l’ASSE.